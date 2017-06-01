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В России отмечают Международный День Йоги

В России отмечают Международный День Йоги

Здоровье
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Вчера, 19:09
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Сегодня прогрессивная часть человечества отмечает Международный День Йоги. Эта практика признана, как приносящая пользу личности на физическом, психо-эмоциональном, энергетическом и духовном уровнях. Россия так же отмечает этот День, т.к. не менее трех миллионов россиян занимаются различными видами Йоги.
 
Как отметил в своем комментарии ректор Европейского института JUSTO, подвижник йоги, основатель Центра "Новая Доктрина" и Лаборатории активного долголетия "АМАРАНТ" Дмитрий Соин: "Традиция йоги в России уходит в глубь тысячелетий. Сегодня ученым, историкам и духовным личностям очевидно, что йога не пришла к нам из Индии, а наоборот ушла туда вместе с нашими гиперборейскими предками. Затем произошел насильственный цивилизационный разрыв и на время йога ушла в область сказаний и мифов народов России. И вот настало время когда йога вернулась на свою Родину. Поэтому она так воспринята в России. Миллионы человек активно ее практикуют получая здоровье, психологическую стабильность, мощную энергию и духовный стержень.
 
Любые попытки скомпрометировать йогу, объявить ее чужеродным явлением обречены на провал. Поток не остановить. Люди стремятся к саморазвитию, а йога дает именно это. Йога поможет избавить население России от наркомании, алкоголизма, табакокурения. Она поможет нарисовать новые горизонты и смыслы Великой российской цивилизации.
 
Я горжусь тем, что в 1999г. приобщился к этому учению и смог изменить свою жизнь. Везде куда я приезжаю, мною создаются группы по оздоровлению людей. Это мой скромный вклад в формирование гармоничного российского социума. Пользуясь моментом хочу поздравить мировое його-сообщество с этим праздником и персонально своих друзей-единомышленников. Уверен, что йога была, есть и будет объединяющей системой саморазвития человечества".

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