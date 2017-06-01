Манипуляции - нет! Защитим сознание и психику! Здоровье // Вчера, 22:48 // 60

В Европейском институте JUSTO презентован усовершенствованный курс по защите от манипулятивных приемов. Он называется "Манипуляции - нет! Защитим сознание и психику!". Разработчиками выступили ведущие специалисты в психологии, социологии, коммуникации и переговорах.

Как отметил в своем комментарии по этому поводу ректор Европейского института JUSTO, социальный психолог и профессиональный переговорщик Дмитрий Соин: "К сожалению нами манипулируют с раннего детства и практически всю жизнь. Навязывают правила поведения, моду, потребительские предпочтения, политические взгляды и самое главное - выгодные манипулятору решения и действия. Это происходит на всех уровнях: государственном, религиозном, корпоративном, семейном и межличностном.

Мы суммировали и проанализировали основные и наиболее изощренные манипулятивные технологии и создали курс который поможет всем желающим познать манипуляцию и защититься от ее воздействия. Европейский институт JUSTO, сегодня является лидером в производстве курсов по психологии, коммуникации, политтехнологиям и информационным структурам. Наши знания позволяют своевременно раскрыть и нейтрализовать манипулятора, пока он не успел нанести серьезный ущерб личности".

ИА "ТИРАС", предлагает вниманию ролик с выступлением Дмитрия Соина, в котором ученый раскрывает основные параметры курса "Манипуляции - Нет! Защитим сознание и психику!". Интеллектуальным спонсором проекта выступает Европейский институт JUSTO:



