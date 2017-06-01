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Курс психологов в Европейском институте JUSTO: ставка на влияние

Курс психологов в Европейском институте JUSTO: ставка на влияние

Здоровье
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Вчера, 21:57
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В Европейском институте JUSTO состоялась презентация усовершенствованного курса психологов, который был разработан группой ученых и практикующих специалистов на основе исследования методов влияния на принимаемые человеком решения. За основу бралась межличностная и внутригрупповая коммуникация на госслужбе, в бизнес-сообществе, в социально-политических и религиозных объединениях, а так же в семье.
 
Как отметил ректор Европейского института JUSTO, исследователь возможностей человека Дмитрий Соин: "Психология - определяющий фактор в межличностной и внутригрупповой коммуникации, как на микро, так и на макроуровне. Поэтому, так важно знать основные формы и методы влияния на сознание и решения человека или группы, в ходе общения чего бы оно не касалось: бизнес переговоров, семейных дебатов или политических интриг. Для этого мы модернизировали наш Курс по психологии влияния и теперь он интересен, как профессионалам-психологам, так и думающей, активной аудитории".
 
ИА "ТИРАС", предлагает вниманию презентацию Курса психологии влияния. Напоминаем, что интеллектуальным спонсором программы выступает Европейский институт JUSTO:
 

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