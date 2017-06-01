Бессмертие как свойство человеческой энергии Здоровье // Сегодня, 12:32 // 0

Тема бессмертия во все времена будоражила умы человечества включая философов, мистиков, врачей и геронтологов. Не обошел стороной интерес к этому вопросу лидеров стран, политиков и крупных бизнесменов. Этой же теме посвящена беседа в программе "ТРАДИЦИЯ" писателя, художника и эзотерика Святослава Дубянского с ректором Европейского института JUSTO, исследователем возможностей человека Дмитрием Соиным.

Исследователи связывают вопрос бессмертия с самосознанием, саморазвитием, энергетикой и психологией личности. Любые попытки продлить жизнь с помощью "золотой пилюли" им видятся необоснованными и неэффективными. При этом важнейшее условие максимального продления жизни - работа с энергией человека.

ИА "ТИРАС", предлагает вниманию полную версию программы "ТРАДИЦИЯ", в которой вы соприкоснетесь с мыслями и знаниями в сфере активного долголетия и возможного бессмертия:







