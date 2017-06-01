/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Бессмертие как свойство человеческой энергии

Бессмертие как свойство человеческой энергии

Здоровье
//
Сегодня, 12:32
//
0
Тема бессмертия во все времена будоражила умы человечества включая философов, мистиков, врачей и геронтологов. Не обошел стороной интерес к этому вопросу лидеров стран, политиков и крупных бизнесменов. Этой же теме посвящена беседа в программе "ТРАДИЦИЯ" писателя, художника и эзотерика Святослава Дубянского с ректором Европейского института JUSTO, исследователем возможностей человека Дмитрием Соиным. 
 
Исследователи связывают вопрос бессмертия с самосознанием, саморазвитием, энергетикой и психологией личности. Любые попытки продлить жизнь с помощью "золотой пилюли" им видятся необоснованными и неэффективными. При этом важнейшее условие максимального продления жизни - работа с энергией человека.
 
ИА "ТИРАС", предлагает вниманию полную версию программы "ТРАДИЦИЯ", в которой вы соприкоснетесь с мыслями и знаниями в сфере активного долголетия и возможного бессмертия:



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Соин: об активном долголетии на грани бессмертия
Дмитрий Соин: об активном долголетии на грани бессмертия
От долголетия к бессмертию: о проекте Амарант
От долголетия к бессмертию: о проекте Амарант
Дмитрий Соин: о жизни, смерти и активном долголетии
Дмитрий Соин: о жизни, смерти и активном долголетии
comments powered by HyperComments
19 Июня 2017 / Понедельник / 13 37
«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2017 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru