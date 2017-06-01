Бессмертие как свойство человеческой энергии
Здоровье
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Тема бессмертия во все времена будоражила умы человечества включая философов, мистиков, врачей и геронтологов. Не обошел стороной интерес к этому вопросу лидеров стран, политиков и крупных бизнесменов. Этой же теме посвящена беседа в программе "ТРАДИЦИЯ" писателя, художника и эзотерика Святослава Дубянского с ректором Европейского института JUSTO, исследователем возможностей человека Дмитрием Соиным.
Исследователи связывают вопрос бессмертия с самосознанием, саморазвитием, энергетикой и психологией личности. Любые попытки продлить жизнь с помощью "золотой пилюли" им видятся необоснованными и неэффективными. При этом важнейшее условие максимального продления жизни - работа с энергией человека.
ИА "ТИРАС", предлагает вниманию полную версию программы "ТРАДИЦИЯ", в которой вы соприкоснетесь с мыслями и знаниями в сфере активного долголетия и возможного бессмертия:
19 Июня 2017 / Понедельник / 13 37
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