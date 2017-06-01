Смерть косит молодых российских политиков Здоровье // Сегодня, 12:40 // 0

По информации ИА "ТИРАС", из жизни ушел известный саратовский политик, экс-мэр города, депутат Государственной Думы РФ Олег Грищенко. Ему было всего 50 лет. Он страдал от тяжелой болезни которую медики так и не смогли победить.

ИА "ТИРАС", выражает соболезнования родным и близким умершего депутата. "К сожалению, это не единичный случай когда из жизни уходят молодые политики, предприниматели, звезды шоу бизнеса. Это тенденция. Я уже не говорю о молодеющей смертности обычных людей. О таких случаях СМИ не сообщают и они остаются за кадром. Складывающаяся ситуация буквально кричит о необходимости внедрения в нашу повседневность принципов здорового образа жизни, правильного питания и восстанавливающих практик. Если мы хотим спасти нашу элиту и народ, придется пожертвовать алкоголем и табаком, так же следует запретить так называемые энергетики и генно-модифицированные продукты", считает ректор Европейского института JUSTO, исследователь возможностей человека Дмитрий Соин.

"Мы не имеем право спокойно наблюдать за тем, как наш социум теряет людей всего лишь потому, что государство и общество недостаточно уделяют внимания продвижению темы активного долголетия", подчеркнул российский ученый.