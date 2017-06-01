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Шквалы, ураган и ливень угрожают Москве

Шквалы, ураган и ливень угрожают Москве

Здоровье
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Вчера, 21:57
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По информации ИА "ТИРАС" МЧС РФ по Москве и Московской области распространило информацию о приближающемся к городу новом стихийном бедствии. Речь идет об ливне, шквалистом ветре и градобитии.
 
Спасательные службы призвали москвичей к осторожности и рекомендовали в целях безопасности находится дома. Так же акцентировано внимание на необходимости избегать линий электропередач, нависающих старых деревьев, ветхих строений и остановок общественного транспорта.

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