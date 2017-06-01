Дмитрий Соин: о жизни, смерти и активном долголетии Здоровье // Вчера, 12:28 // 95

Вопросы жизни, смерти, активного долголетия и управления возрастными процессами всегда были самыми актуальными для человечества. Поискам эликсира молодости или формулы бессмертия тысячи лет. О существующем положении и перспективах активного долголетия на канале "АННА НЬЮС" говорит исследователь человеческих возможностей, ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин.

По мнению ученого человек незаслуженно мало живет. Более того, мы имеем искаженные представления о продолжительности жизни которой нас наградила Природа или Бог. Дмитрий Соин утверждает, что "Понятия естественное старение и естественная смерть противоречат тому, что написано в Библии, Ведах и других Священных книгах. Изначально человек был бессмертным. Затем, после грехопадения люди стали смертными, но все равно жили сотни лет. Например библейские персонажи чуть чуть не дотягивали до тысячи лет. Аналогичная информация содержится и в Ведических источниках. Более того, сама медицина признает, что человек может спокойно доживать до 180 - 250 лет. На такой срок рассчитаны его органы".

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