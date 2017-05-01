Знание семейной психологии укрепляет брак
Здоровье
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Открытие курсов семейной психологии в Европейском институте JUSTO создает условия для укрепления межличностных отношений супругов и гармонизирует институт брака, считает ректор данного ВУЗа, специалист в сфере межличностных отношений, психолог Дмитрий Соин.
"Наш творческий коллектив состоящий из докторов и кандидатов наук, во главе с профессором Владимиром Стрелковым создал эффективный курс, как для профессиональных психологов, так и для интересующихся этой отраслью людей. Он включает в себя психодиагностику семейных и межличностных отношений, их позитивную коррекцию и в конечном итоге укрепляет пары, создает новые горизонты и оживляет взаимную привязанность.
Курс семейной психологии является логичным продолжением ранее разработанных курсов по психологии влияния, психологии переговоров, психологии коммуникации и манипуляции сознанием. В совокупности мы предлагаем комплексный подход в формировании специалистов-психологов широкого профиля", подчеркнул ректор Европейского института JUSTO, ученый-социолог Дмитрий Соин.
29 Мая 2017 / Понедельник / 07 20
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