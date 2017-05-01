Хватит терпеть боль и пить таблетки! Здоровье // Сегодня, 18:43 // 0

ИА"ТИРАС", продолжает серию публикаций о здоровье:

Эта смесь избавит от боли в суставах после 1 использования!

Это средство народной медицины действительно творит чудеса!Боль в суставах часто воспринимается как признак старости, особенно если она возникает в возрасте старше 40 лет.Но дискомфорт в суставах встречается и у более молодых людей. Может быть несколько причин, почему у вас заболели суставы: ревматизм, травмы, перегрузки могут привести к возникновению артрита.Облегчить боль вам поможет старинный рецепт русской народной медицины, который нетрудно приготовить в домашних условиях.Для этого вам потребуется:1 столовая ложка пряной горчицы1 столовая ложка воды1 столовая ложка мелкой соли1 столовая ложка медаСмешайте все до однородной консистенции.Применение смеси:Нанесите мазь на больной сустав, укройте целлофаном, а сверху — шерстяным шарфом. Подержите компресс 1,5-2 часа перед сном. Важно, чтобы сустав после лечебной процедуры имел возможность отдохнуть.Рекомендуется повторить применение мази в течение 4-5 дней подряд, хотя вы эффект почувствуете после первого раза.Приготовленную мазь следует хранить в холодильнике и применять по мере необходимости. Если болит голова, нанесите мазь на виски, и боль утихнет.