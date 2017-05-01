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Хватит терпеть боль и пить таблетки!

Хватит терпеть боль и пить таблетки!

Здоровье
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Сегодня, 18:43
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ИА"ТИРАС", продолжает серию публикаций о здоровье:
Эта смесь избавит от боли в суставах после 1 использования!
Это средство народной медицины действительно творит чудеса! 
Боль в суставах часто воспринимается как признак старости, особенно если она возникает в возрасте старше 40 лет. 
Но дискомфорт в суставах встречается и у более молодых людей. Может быть несколько причин, почему у вас заболели суставы: ревматизм, травмы, перегрузки могут привести к возникновению артрита.Облегчить боль вам поможет старинный рецепт русской народной медицины, который нетрудно приготовить в домашних условиях. 

Для этого вам потребуется: 
1 столовая ложка пряной горчицы 
1 столовая ложка воды 
1 столовая ложка мелкой соли 
1 столовая ложка меда 
Смешайте все до однородной консистенции.
Применение смеси:Нанесите мазь на больной сустав, укройте целлофаном, а сверху — шерстяным шарфом. Подержите компресс 1,5-2 часа перед сном. Важно, чтобы сустав после лечебной процедуры имел возможность отдохнуть. 

Рекомендуется повторить применение мази в течение 4-5 дней подряд, хотя вы эффект почувствуете после первого раза. 
Приготовленную мазь следует хранить в холодильнике и применять по мере необходимости. Если болит голова, нанесите мазь на виски, и боль утихнет.

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04 Мая 2017 / Четверг / 23 46
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