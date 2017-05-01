Хватит терпеть боль и пить таблетки!
Здоровье
//
Сегодня, 18:43
//
0
ИА"ТИРАС", продолжает серию публикаций о здоровье:
Эта смесь избавит от боли в суставах после 1 использования!Это средство народной медицины действительно творит чудеса!
Боль в суставах часто воспринимается как признак старости, особенно если она возникает в возрасте старше 40 лет.
Но дискомфорт в суставах встречается и у более молодых людей. Может быть несколько причин, почему у вас заболели суставы: ревматизм, травмы, перегрузки могут привести к возникновению артрита.Облегчить боль вам поможет старинный рецепт русской народной медицины, который нетрудно приготовить в домашних условиях.
Для этого вам потребуется:
1 столовая ложка пряной горчицы
1 столовая ложка воды
1 столовая ложка мелкой соли
1 столовая ложка меда
Смешайте все до однородной консистенции.
Применение смеси:Нанесите мазь на больной сустав, укройте целлофаном, а сверху — шерстяным шарфом. Подержите компресс 1,5-2 часа перед сном. Важно, чтобы сустав после лечебной процедуры имел возможность отдохнуть.
Рекомендуется повторить применение мази в течение 4-5 дней подряд, хотя вы эффект почувствуете после первого раза.
Приготовленную мазь следует хранить в холодильнике и применять по мере необходимости. Если болит голова, нанесите мазь на виски, и боль утихнет.
04 Мая 2017 / Четверг / 23 46
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Дмитрий Соин: формула успеха современного педагога
|216
- От чего вымирают народы Кавказа
|169
- ТРАГЕДИЯ ДОЧЕРЕЙ, НА КОТОРЫХ ВОЗЛОЖИЛИ МАТЕРИНСКИЕ РОЛИ
|135
- Семь законов процветания
|110
- Приднестровье и Крым: геополитическое образование в действии
---|93
- Сегодня день трансформации человека
|91
- Хватит терпеть боль и пить таблетки!
|0