Дмитрий Соин: о стрессах и профессиональном выгорании молодых педагогов Здоровье // Сегодня, 15:14 // 2

Стрессы, психологические срывы, депрессии и раннее профессиональное выгорание преследуют молодых учителей. Это отражается и на качестве работы и на судьбах самих преподавателей. Почему это происходит, беседуют ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин и молодой педагог Анастасия Жданова.

В процессе общения Дмитрий Соин отметил, что "В первую очередь проблемы педагогического сообщества проистекают из социальной, статусной, финансовой неудовлетворенности и профессиональной перегруженности. Так же существенную роль в стрессо-зависимости учителей играет отсутствие знаний в сфере прикладной психологии, коммуникации и НЛПи технологий. Всему этому следует учиться еще со студенческой скамьи, что повысит шансы на успех и сохранит здоровье".

ИА "ТИРАС", предлагает вниманию полную версию видеоинтервью Дмитрия Соина и Анастасии Ждановой:



