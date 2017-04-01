Дмитрий Соин: о стрессах и профессиональном выгорании молодых педагогов
Здоровье
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Сегодня, 15:14
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Стрессы, психологические срывы, депрессии и раннее профессиональное выгорание преследуют молодых учителей. Это отражается и на качестве работы и на судьбах самих преподавателей. Почему это происходит, беседуют ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин и молодой педагог Анастасия Жданова.
В процессе общения Дмитрий Соин отметил, что "В первую очередь проблемы педагогического сообщества проистекают из социальной, статусной, финансовой неудовлетворенности и профессиональной перегруженности. Так же существенную роль в стрессо-зависимости учителей играет отсутствие знаний в сфере прикладной психологии, коммуникации и НЛПи технологий. Всему этому следует учиться еще со студенческой скамьи, что повысит шансы на успех и сохранит здоровье".
ИА "ТИРАС", предлагает вниманию полную версию видеоинтервью Дмитрия Соина и Анастасии Ждановой:
27 Апреля 2017 / Четверг / 21 17
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