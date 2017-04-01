6 причин, почему люди переходят на вегетарианство Здоровье // Сегодня, 10:21 // 0

ИА"ТИРАС", продолжает серию публикаций касающихся здоровья человека. Сегодня мы подготовили материал о полезности вегетарианства.

Вегетаринство становится все популярнее и это не дань моде, а осознанное полезное питание. В этой статье приведены шесть наиболее частых причин, почему люди осуществляют переход на вегетарианство.

Человек может обходиться без продуктов животного происхождения.

С чего это вдруг? - спросите вы. Да с того что вам любой физиолог скажет, что человек не приспособлен для поедания мяса. У нас нет когтей и клыков для убийства и разделывания пищи, устройство пищеварения приспособлено под переваривание растительной пищи. Простой пример, у вас вызывает слюноотделение вид и запах крови и мяса (вспомните мясные отделы) или сочный персик?

Желание иметь крепкое здоровье.

Что есть здоровье? Многие утверждают, что если я не болен, значит я здоров. Хотя здоровье это нечто большее – энергичность, выносливость, хорошее эмоциональное состояние. А для этого необходимо заниматься спортом, хотя бы пол часа в день уделять для этого. Но немаловажно так же и топливо для нашего организма. А качественное топливо это и есть свежие растительные продукты. Мы, конечно, можем кидать в себя все, что попало, но каков результат? Я думаю, вы и сами знаете. В то время как вегетарианцы сыроеды обладают всеми признаками здоровых и полных сил людей.

Очистка организма.

Когда человек перестает кормить себя не свойственной ему пищей, в его организме включаются механизм очищения. На самом деле этот механизм работает всегда. Вот только если поступление вредных веществ превышает количество выводимых отходов, начинаются проблемы.

Великие умы человечества были вегетарианцами

Никола Тесла, Леонардо Да Винчи, Альберт Эйнштейн, Ньютон. Эти примеры разрушают миф о том, что вегетарианство приводит к умственной отсталости.

Британский журнал по медицине сообщил, что исследовательница по имени Катерина Гейл (Catharine Gale). Она наблюдала за 8170 британцами мужского и женского пола, родившиеся в 1970 году. В десятилетнем возрасте у испытуемых проверяли коэффициент интеллекта тестом IQ. 366 из этих испытуемых стали вегетарианцами. Показатели интеллекта у вегетарианцев на 5 пунктов больше, чем традиционно питающихся людей.

Употребление растительной пищи намного выгоднее, нежели животной.

На развод скота тратятся колоссальные ресурсы воды и корма, который нужно еще вырастить. Зерно которое выращивают для животных могут есть и люди из голодающих стран. Да и поля под эти культуры можно засадить другими культурами.

Мы с рождения вегетарианцы.

Дети не любят мясо, их заставляют его есть. Многие люди узнав в детстве из кого делается «мясо» становятся вегетарианцами, хотя многие родители скрывают правду о его происхождении. Оставьте в комнате ребенка с апельсином и кроликом и посмотрите, что он будет есть, а с кем играться.

Некоторые ученые считают, что привычку поедать мясо люди приобрели после ледникового периода, когда было мало еды. Ну а сейчас нам чего боятся? Фруктов и овощей навалом, а привычка то осталась. И эта привычка очень вредная и опасная.

Я надеюсь на то, что люди когда нибудь избавятся от этой вредной привычки. Каждый человек отвечает прежде всего перед собой и ему решать осуществлять переход на вегетарианство или нет.