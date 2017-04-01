5 рецептов от синдрома хронической усталости Здоровье // Сегодня, 10:03 // 0

ИА"ТИРАС", делится с читателем рецептом здоровья, который повышает иммунитет и укрепляет нервную систему.

1. Возьмите стакан очищенных грецких орехов, столько же меда и лимон. Ядра орехов и лимон измельчить, залить жидким медом, хранить в холодильнике. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день 2 недели.





2. Свежевыжатый виноградный сок. Принимать по 2 ст. ложке перед едой до тех пор, пока не почувствуете себя лучше.



3. Быстро устраняет хроническую усталость сосновая хвоя. Собранную в лесу хвою промыть, высушить в духовке в течение 15 мин., 2 ст. ложки хвои измельчить, залить 200 мл воды и кипятить на малом огне 30 мин., добавить 3 ст. ложки меда, укутать на 1 час. Принимать по 1ст. ложке перед сном в течение 10 дней.



4. Хороший эффект дает старый рецепт: 200 мл молока, 1 ст. ложка меда и 0,5 ст. ложки сухих соцветий ромашки. Ромашку залить молоком и довести до кипения, растворить мед, процедить, выпить перед сном.



5. Для поддержания иммунитета, особенно у мужчин - смесь тыквенных семечек, меда и коньяка. 0,5 стакана очищенных семечек залить жидким медом и добавить 2 ст. ложки коньяка. Принимать натощак по 1 ст. ложке ежедневно не менее 3 недель.