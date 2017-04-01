5 рецептов от синдрома хронической усталости
Здоровье
//
Сегодня, 10:03
//
0
1. Возьмите стакан очищенных грецких орехов, столько же меда и лимон. Ядра орехов и лимон измельчить, залить жидким медом, хранить в холодильнике. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день 2 недели.
2. Свежевыжатый виноградный сок. Принимать по 2 ст. ложке перед едой до тех пор, пока не почувствуете себя лучше.
3. Быстро устраняет хроническую усталость сосновая хвоя. Собранную в лесу хвою промыть, высушить в духовке в течение 15 мин., 2 ст. ложки хвои измельчить, залить 200 мл воды и кипятить на малом огне 30 мин., добавить 3 ст. ложки меда, укутать на 1 час. Принимать по 1ст. ложке перед сном в течение 10 дней.
4. Хороший эффект дает старый рецепт: 200 мл молока, 1 ст. ложка меда и 0,5 ст. ложки сухих соцветий ромашки. Ромашку залить молоком и довести до кипения, растворить мед, процедить, выпить перед сном.
5. Для поддержания иммунитета, особенно у мужчин - смесь тыквенных семечек, меда и коньяка. 0,5 стакана очищенных семечек залить жидким медом и добавить 2 ст. ложки коньяка. Принимать натощак по 1 ст. ложке ежедневно не менее 3 недель.
25 Апреля 2017 / Вторник / 20 00
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Баку с Анкарой, а талыши с Москвой
---|423
- В Москве вручены сертификаты кандидатов в депутаты и политтехнологов
|342
- Климатическая катастрофа в Приднестровье уничтожила будущий урожай абрикос
---|246
- Европейский институт JUSTO выпустил первых специалистов политтехнологов
---|225
- Дмитрий Соин: создай имидж и стань Звездой
|204
- Сегодня неоднозначный день, символ которого Жаба
|199
- Иван Бургуджи: депутаты самые злостные нарушители законов Гагаузии
---|178
- Астролог предупреждает: нас ждет ретроградный плутон
|159
- В Москве состоится дипломатический форум
---|139
- Дмитрий Соин: в политике у социологии определяющая роль
|123