Как излечить головную боль без таблеток Здоровье // Сегодня, 09:39 // 0

ИА"ТИРАС", продолжает серию публикаций о здоровье. Сегодня мы затронем тему лечения головной боли без таблеток.

В отличие от таблетки, наши руки всегда при нас!



Для снятия головной боли, в том числе при мигрени, используются несколько симметричных точек на голове и конечностях. Если есть возможность, лучше использовать все по очереди, нет – начните сверху вниз. Возможно, вы ощутите, что 2-4 точки помогают вам лучше всего – вполне допустимо пользоваться только ими.



Как нажимать?

* Палец должен располагаться на точке вертикально, давить вниз, а не вбок.

* Нажимать можно одним или двумя пальцами (в том числе двумя большими), плотно сжав их или располагая один над другим. Или же тремя, сложенными щепотью. Можно нажимать всей ладонью или ее ребром, активная точка при этом должна находиться примерно в центре зоны воздействия.

* Чем сильнее нажатие, тем оно должно быть короче.

* Повторять надо 3-4 раза.



Подходящих способов именно для снятия боли два:

- постоянно нажимать на точку в течение 3-5 секунд, после чего постепенно отпустить;

- нажимать пульсирующе: на 2-4 секунды нажали, на столько же ослабили.



