Целебные свойства полыни Здоровье // Сегодня, 10:59 // 0

ИА"ТИРАС", продолжает серию публикаций на тему здоровья и омоложения. Сегодня мы расскажем о целебных свойствах полыни.

Лечение полынью убивает всю гноеродную простейшую инфекцию в организме, излечивает бессоницу, нервные болезни и восстанавливает обмен веществ, в результате чего исчезает ожирение и лишний вес. Это сильнейшее средство дано для быстрого приведения больных в порядок. Полынная терапия снимает почти все воспалительные процессы, особенно при поражении пищеварительного тракта и половых путей. Полынь принимают при гинекологических заболеваниях, простатитах, уретритах, болезнях кожи, желудка, кишечника, печени, поджелудочной железы, почек и т.д.Полезна людям имеющим кошек и собак. На курс достаточно 100 г сухой полыни. Заготовленную сухую полынь протереть руками и просеять через дуршлаг. Просеянную проглатывать в сухом виде, а непросеянная пойдет на приготовление настоя для клизмы, спринцевания, закапывания в глаза, уши или полоскания рта. Почему рекомендуется сухая полынь? Для того, чтобы она прошла через весь желудочно-кишечный тракт и пролечила все участки. Отвары полыни не доходят до кишечника. Миомы могут рассосаться через один месяц лечения полынью. Полынь горька и ядовита. Очищает тело от всяких вредных организмов, находящихся в нем (это разного рода простейшие - трихомонады, хламиды, герпес,кандида, лямблии, эхинококковая инфекция). Курс лечения полынью горькой - 7 дней. Первые 3 дня каждые 2 - 2,5 часа принимают по щепотке сухой полыни независимо от времени приема пищи. Щепотку (не самую маленькую) кладут в рот, смачивают слюной и порглатывают, запивая водой.Следующие 4 дня по5-6 раз вдень. В очищение вовлекается сразу весь организм, и важно, чтобы перерывы между приемами полыни не превышали 2,5 часа. Эти 3 дня полынь принимают 5-6 раз в день. Ночью делается перерыв Все 7 дней полынотерапии соблюдают строжайшую диету. Абсолютно исключается вся животная и рыбная пища. Все молочные продукты, яйца. Кондитерские изделия. Настоятельно рекомендуется не пить спиртное и не курить. При курении теряется до 1/3 эффекта. В эти дни можно есть: овощи, фрукты, орехи, крупы, растительное масло, картофель. Хлеб ограничивается до 2-3 небольших кусочков за прием. Причем не свежий., а подсушенный. Во время терапии возможна сильная слабость и поочередное обострение всех имеющихся и скрытых недугов. Может на некоторое время заболеть сустав или заколоть в боку. Это говорит о глубинном очищении. Если пойдут большие камни, будут режущие боли - выпить сосудорасширяющее (2 таблетки но-шпы или 1 таблетку папаверина). Можно спринцеваться 2 раза в день - утром и вечером. Спринцеваться до прекращения всех признаков поражения инфекцией мочеполовых путей. Затем профилактически проводить полынотерапию 2 раза в год - весной и осенью. Полынотерапия противопоказана беременным женщинам! И людям с малокровием. Перед началом лечения посоветуйтесь с врачом! Очистка полынью. Регулярная очистка организма отваром полыни, спринцевание ею (1 ч. л. на ст. кипятка, настаивать 10 мин - утром и вечером) - весьма нужная и эффективная процедура, которую необходимо периодически делать женщинам. Полынь также очень ценится при очистке организма от различных видов глистов (паразитов), как сама, так и в комплексе (в сборе) с другими травами. Паразиты не только употребляют все самое ценное и полезное из того что мы кушаем, а еще и гадят в наш организм, отравляя его своими продуктами жизнедеятельности. Они опасны тем, что тихо и незаметно могут убить человека, забирая постепенно у него силы, а когда он ослабнет, размножаются ещё с большей интенсивностью. Бывали случаи, когда людям, зараженных глистами ставили диагноз онкобольные, поскольку те чахли на глазах, и естественно, лечили, облучая и травя химией, а когда те помирали, то после вскрытия выяснилось, что всё это из-за большого количества глистов. Вот несколько эффективных народных рецептов с применением полыни, как избавиться от глистов (паразитов): 1. Полынь и гвоздика (порошок): измолоть траву полыни, гвоздики и семена льна в порошок, взять всё поровну по пол чайной ложки и смешать. Сухую смесь положить в рот и запить стаканом морковного сока. Данный рецепт помогает избавиться от глистов и некоторых других паразитов. Полынь действует на промежуточные и зрелые стадии более 100 паразитов, а гвоздика - на их личинки и яйца. Эти компоненты всегда нужно использовать вместе. 2. Настойка полыни и семян тыквы (рецепт от Ванги): смешать взятые в равных количествах листья полыни и толченые семена тыквы, залить эту смесь водкой в соотношении 1:3. Настаивать неделю в тепле или на солнце. Пить настойку два раза в день по одной рюмке натощак, лучше всего за полчаса до обеда и до ужина. Курс лечения – несколько недель, пока желудок полностью не очистится от глистов. Применять как общее противоглистное средство. 3. Очистка (очищение) сухой полынью от паразитов. Берем заготовленную сухую полынь и измельчаем ее в порошок, понадобиться примерно 100 г. Почему именно сухую? Отвар, как показала практика, не доходит в отдаленные участки кишечника (толстого кишечника), он всасывается по пути и остается в не губительной концентрации для глистов. Важно чтобы полынь прошла через весь пищеварительный тракт и пролечила (очистила) все участки. Сначала, в первые 3 дня и каждые 2-2,5 часа принимаем по 1 неполной чайной лож. сухой полыни: порцию кладем в рот и запиваем водой. Получается 5-6 раз в день, далее уменьшаем количество приемов в день до 3-4 раз и так лечимся ещё 4 дня! К времени приема пищи не привязываемся. В общем курс лечения по данному рецепту - 1 неделя! В очищение вовлекается сразу весь организм, проводить его рекомендуется 2 раза на год - весной и осенью, а также во время очистки надо придерживаться вегетарианской диеты и желательно делать полынные клизмы (1 раз в день) и спринцевание женщинам (утром и вечером). В качестве раствора для клизм и спринцевания использовать настой полыни по такому рецепту: 1-2 чайн. ложки сухой и измельченной травы полыни залить 1 литрой кипятка, настоять до остывания (примерно до температуры тела), затем процедить. Во время очистки сухой полынью может наблюдаться слабость, обострение на некоторое время старых болезней (боль в боку, в суставах, при движении камней могут возникать режущие боли и т.п.). Также хороший эффект при очищении организма от различных паразитов дает тройчатка (три компонента), это смесь настоя кожуры грецкого ореха, сухой полыни и семян гвоздики. Или русская тройчатка В. А. Иванченка: в состав которой входит пижма (цеточные корзинки), полынь (листья и молодые побеги) и гвоздика перетертая в порошок (семена, которые используют в кулинарии). Полынь и пижма, действуют на круглые и ленточные глисты, бактерии, простейшие, грибки и вирусы многих видов, а гвоздика уничтожает личинки и яйца. Рецепт приготовления русской тройчатки, как ее принимать - смотрите на этой странице. А здесь лишь добавлю, что ее нельзя принимать беременным женщинам, при язвенной болезни желудка и эрозивных гастритах. Настой полыни (рецепт): берем 1-2 чайные ложки измельчённой травы полыни заливаем 1 стаканом кипятка, настаиваем 20 минут, после процедить. Выпить настой в течении дня в 3 приема, за полтора часа до еды. Настой полыни уничтожает гноеродные микроорганизмы, помогает при недостаточном выделении желчи, вялости пищеварения, чувстве переполненности желудка, вздутиях и газах, желчнокаменной болезни, при желтухе, песке и камнях в почках, активизирует кровообращение и улучшает обмен веществ. Полынь также хорошо помогает при проносах, при анемии, бессоннице, снимает боль (при воспалении слепой кишки), снимает изжогу, устраняет неприятный запах изо рта. Полынь для улучшения (возбуждения) аппетита: смешивают 8 частей травы полыни и 2 части травы тысячелистника, затем берут 1 чайную ложку смеси и заваривают 2 стаканами кипятка, настояв, принимают по 1 /4 стакана 3 раза в день. Есть ещё один способ употребления полыни: закатывать несколько цветочков полыни в хлебные шарики и проглатывать их. Корень полыни (отвар): берем 2 ст. ложки измельченного корня полыни (сухого), заливаем 1 стаканом кипятка и кипятим 10 минут на слабом огне. Чтобы не улетучивались эфирные масла, посуду закрываем крышкой. После остывания - процедить, принимать по 2 ст. ложки 3 раза в день, за 20-30 минут до еды, т.е. фактически выпиваем весь приготовленный отвар за день. Принимают отвар корени полыни при онкологических опухолях и раке желудка, раке прямой кишки, раке матки. При раке матки дополнительно таким же отваром делают наружные процедуры (ежедневные спринцевания), предварительно разведя кипяченной водой полученный 1 стакан отвара до 1 литры. Также корень полыни горькой применяют для лечебных ванн при подагре и неврозе. Курс лечения – 2 недели. Масло полыни. Берем свежую полынь кладем ее в банку (из под майонеза) до верху, не утрамбовывая, заливаем оливковым маслом (можно кукурузным или льняным) и плотно закрываем, чтобы во внутрь не попадал воздух и настаиваем 10 дней. Масло станет темно-зеленого или перламутрового цвета. Затем процедить его и хранить в холодильнике или в другом прохладном месте. Полынное масло сейчас выпускается промышленностью. На Украине его делают из полыни таврической (крымской). Применяют при воспалении дыхательных путей, гриппе, кашле, бронхите. Косметологи рекомендуют масло полыни для ухода за жирной, нечистой кожей, а также используют в аромотерапии. При болезнях печени советуют принимать порошок из горькой полыни и шалфея, в соотношении компонентов 1:5. Принимают его по 0,2-0,5 г 3 раза в день. Также, кроме перечисленных выше болезней, травой полыни лечат золотуху и туберкулёз, геморрой и суставный ревматизм, эпилепсию; принимают при белях, недостаточных и нерегулярных менструациях. Настой из полыни активизирует кровообращение и улучшает обмен веществ. Поэтому его рекомендуют при ожирении и других нарушениях обмена веществ. Полынь для похудения. Берем выше написанный рецепт (настой полыни), только принимать его надо по 1 столовой ложке 3 раза в день за 15 минут до еды. Также для похудения эффективна смесь трав: крушина, полынь, пижма. При горячке и малярии принимают внутрь настой или отвар полыни. Для изгнания глистов отвар с добавлением чеснока применяют в виде клизм (2 стакана отвара полыни и 1 стакан отвара из одной головки чеснока). Наличие азулена в составе полыни горькой оправдывает её назначение внутрь при аллергических заболеваниях кожи. Наружно сок полыни горькой рекомендуется при мозолях (делают повязку), травмах. Сок содействует остановке кровотечения при травмах, он действует обеззараживающее и способствует затягиванию ран. Свежая размятая трава полыни хорошо успокаивает боль при сильных ушибах и вывихах, так же она действует при растяжениях. Настой полыни наружно используют при лечении чесотки, мозолей. Выделенный из полыни препарат камазулен имеет противовоспалительное и спазматическое действие и используется при ожогах рентгеновскими лучами, при экземах, ревматизме и бронхиальной астме. Разведённую тёплой кипячёной водой в соотношении 1:10 настойку полыни используют для примочек при воспалении глаз, а также для компрессов при воспалениях надкостницы, ушибах, суставном ревматизме. Настойку полыни пополам с водой используют для дезинфицирования дёсен и полости рта. Полынь, противопоказания. Большие дозы полыни или длительное её применение (несколько месяцев) недопустимо, так как она способна вызывать расстройство нервной системы, интоксикацию организма и как следствие почечную недостаточность, что в некоторых случаях может закончится трагично. Курс лечения не должен превышать 2-х недель, максимум месяц, при условии что самочувствие нормальное. После чего необходимо сделать перерыв, как минимум на две недели, а лучше на месяц и больше. Противопоказана полынь горькая при беременности и в период вскармливания грудью младенца, энтероколитах, при кровотечениях, малокровии. Нежелательно употреблять её при язве желудка и гастрите с пониженной кислотностью - ещё больше понизит. С осторожностью, или под наблюдением врача, принимать полынь астматикам. Не следует использовать полынь людям имеющих аллергию на полынь, индивидуальную непереносимость.

