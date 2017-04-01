Тибетская медицина для глаз Здоровье // Сегодня, 17:11 // 0

ИА"ТИРАС", продолжает серию публикаций о здоровье. Сегодня мы коснемся вопроса тибетской медицины. Тибетские монахи веками использовали определенные упражнения, чтобы улучшить зрение и укрепить глазные мышцы. Ими была разработана особая таблица, развивающая все глазные мышцы и заставляющая глаза двигаться во многих направлениях. По утверждениям тибетских монахов, уже после нескольких месяцев занятий по этой таблице Вам больше не понадобятся очки или контактные линзы.Тибетская медицина для глаз основывается на природных методах коррекции зрения и лечения болезней глаз. Она включает в себя:- технику улучшения периферического (бокового) зрения- тибетскую таблицу для глаз- упражнения для работы с тибетской таблицей для глаз* Техника развития периферического (бокового) зренияНасколько важно периферическое зрение? Каждый из нас пользуется периферическим зрением при вождении автомобиля, прогулках, занятиях спортом, на работе и дома. В действительности, если человек не использует периферическое зрение, можно сказать, что его зрение «туннельное». Пристальное рассматривание предметов только впереди приводит к тому, что глаза теряют способность четко видеть на периферии (боковое зрение).Насколько хорошо Вы видите по сторонам? Прежде чем научиться читать, дети обладают очень четким и острым периферическим (боковым) зрением. «В норме глаз лучше всего видит один предмет, но его зрение не ограничивается этим предметом». Развитие периферического зрения позволяет иметь «глаза на затылке».Во время выполнения упражнений для развития периферического зрения смотрите только прямо перед собой, следя периферическим зрением за тем, что происходит по сторонам.* УПРАЖНЕНИЯ на развитие периферического зрения:- Возьмите по карандашу в каждую руку и держите их на расстоянии 30 см перед глазами.- Смотрите вдаль как бы сквозь карандаши, не сосредотачивая взгляд непосредственно на них. Постарайтесь пользоваться периферическим зрением, чтобы увидеть карандаши.- Очень медленно передвигайте карандаши в стороны от глаз настолько, чтобы видеть их периферическим зрением. Повторите упражнение «вперед - в стороны» не менее 10 раз.- Передвигайте карандаш в правой руке по направлению вверх, а в левой – вниз, следя за карандашами периферическим зрением. Повторите 10 раз.- Двигайте карандаш в правой руке по диагонали вверх, в левой руке – по диагонали вниз, используйте периферическое (боковое зрение). Повторите 10 раз.- Поменяйте направление. Теперь правая рука двигает карандаш по диагонали вниз, левая – по диагонали вверх. 10 раз.- Держите карандаши на расстоянии 30 см прямо перед собой и, смотря на них, описывайте глазами окружности диаметром 5 - 7, 5 см. Сначала двигайтесь 10 раз по часовой стрелке, затем 10 раз против.ТИБЕТСКАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ ГЛАЗУпражнения для работы с тибетской таблицей для глазРаспечатайте таблицу и разместите ее на стене на уровне Вашего носа. При выполнении упражнений Вы должны находиться на расстоянии 10-15 см от таблицы. Данные упражнения следует делать без очков или контактных линз. Выполняйте каждое движение в течение 30 секунд в положении сидя с прямой спиной. Не двигайте головой, все движения должны совершаться только глазами.- Пальминг. Сложите руки в виде чаши, скрестите их и накройте ими глаза так, чтобы к глазам не проникал свет. Посидите так около минуты. Это поможет глазам расслабиться.- Совершайте круговые движения глазами по часовой стрелке за пределами области, отмеченной на таблице точками.- Повторите то же самое против часовой стрелки.- Двигайте глазами туда-обратно между точками, расположенными на 2 и 8 часах.- Повторите предыдущее упражнение с точками на 4 и 10 часах.- Быстро поморгайте и завершите терапию пальмингом.Повторять упражнения можно без ограничения или столько, сколько Вам хочется. Важно при этом лишь избегать излишнего напряжения глаз. После начала терапии сократите время ношения очков или контактных линз до минимума. Со временем Вы и вовсе сможете от них избавиться.