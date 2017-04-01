Йога предотвращает самоубийства
Здоровье
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Сегодня, 01:44
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По мнению ведущих специалистов Европейского института JUSTO и экспертов наркологов, йога является реальным и эффективным инструментом предотвращающим самоубийства. Об этом в видеорепортаже общаются кандидат социологических наук Дмитрий Соин и врач-психиатр Шахлар Агаханов.
По их мнению йога лучший способ избегать психологических перегрузок, депрессий и фрустраций, которые в первую очередь приводят к самоубийствам людей. Так же йога помогает поддерживать здоровье, хорошее настроение, высокую работоспособность и оптимизм. Смотрите видео:
17 Апреля 2017 / Понедельник / 04 01
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