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Йога предотвращает самоубийства

Йога предотвращает самоубийства

Здоровье
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Сегодня, 01:44
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По мнению ведущих специалистов Европейского института JUSTO и экспертов наркологов, йога является реальным и эффективным инструментом предотвращающим самоубийства. Об этом в видеорепортаже общаются кандидат социологических наук Дмитрий Соин и врач-психиатр Шахлар Агаханов. 
 
По их мнению йога лучший способ избегать психологических перегрузок, депрессий и фрустраций, которые в первую очередь приводят к самоубийствам людей. Так же йога помогает поддерживать здоровье, хорошее настроение, высокую работоспособность и оптимизм. Смотрите видео:

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