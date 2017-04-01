Йога предотвращает самоубийства Здоровье // Сегодня, 01:44 // 0

По мнению ведущих специалистов Европейского института JUSTO и экспертов наркологов, йога является реальным и эффективным инструментом предотвращающим самоубийства. Об этом в видеорепортаже общаются кандидат социологических наук Дмитрий Соин и врач-психиатр Шахлар Агаханов.

По их мнению йога лучший способ избегать психологических перегрузок, депрессий и фрустраций, которые в первую очередь приводят к самоубийствам людей. Так же йога помогает поддерживать здоровье, хорошее настроение, высокую работоспособность и оптимизм. Смотрите видео: