Рецепт как навсегда избавиться от гриппа Здоровье // Сегодня, 12:23 // 0

Как сообщает ИА"ТИРАС", уже 4000 лет корица используется человеком и при этом было замечено, что люди, находящиеся в помещениях, где развешивают и фасуют молотую корицу, никогда не болеют гриппом.Наука выяснила этот феномен корицы корица обладает антисептическими и противовирусными свойствами.Что вам понадобится:-корица молотая-посуда (посудина) размером с чайное блюдце в каждую комнатуНасыпать корицу в небольшую посуду по половине пакетика и расставить в квартире или офисе из расчета на 10-15 кв. метров одна посудина.Для большей эффективности можно раз в неделю перемешивать корицу в посудине.Периодически, раз в месяц, свежую корицу нужно подсыпать в расставленные посудины. По прошествии года необходимо расставленную ранее корицу заменить на свежую.И болеть гриппом уже точно никто в семье и в офисе не будут!