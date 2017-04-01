Рецепт как навсегда избавиться от гриппа
Здоровье
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Сегодня, 12:23
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Наука выяснила этот феномен корицы корица обладает антисептическими и противовирусными свойствами.
Что вам понадобится:
-корица молотая
-посуда (посудина) размером с чайное блюдце в каждую комнату
Насыпать корицу в небольшую посуду по половине пакетика и расставить в квартире или офисе из расчета на 10-15 кв. метров одна посудина.
Для большей эффективности можно раз в неделю перемешивать корицу в посудине.
Периодически, раз в месяц, свежую корицу нужно подсыпать в расставленные посудины. По прошествии года необходимо расставленную ранее корицу заменить на свежую.
И болеть гриппом уже точно никто в семье и в офисе не будут!
13 Апреля 2017 / Четверг / 16 54
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