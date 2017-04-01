Пророщенная пшеница и орехи омолодят ваш организм
Здоровье
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Вчера, 17:44
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1 кг неочищенных грецких орехов залить холодной водой. Вода должна покрывать орехи. Держать на подоконнике 2 недели, воду менять через день. 2 раза в сутки перемешивать орехи.
Через 2 недели орехи готовы к употреблению. Держать орехи нужно в холодильнике (внизу) в этой же воде.
Дневная норма по 3 очищенных ореха утром и вечером. Этот рецепт принесет вам обновление, омоложение организма на клеточном уровне, восстановление иммунной и нервной системы, расшлаковку и очищение кровеносной системы, питание костной ткани организма.
С осторожностью применять при нарушениях деятельности поджелудочной железы (панкреатита).
12 Апреля 2017 / Среда / 01 25
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