/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Пророщенная пшеница и орехи омолодят ваш организм

Пророщенная пшеница и орехи омолодят ваш организм

Здоровье
//
Вчера, 17:44
//
65
ИА"ТИРАС", продолжает публикацию материалов касающихся темы оздоровления и омоложения. Все мы знаем, что пшеница содержит в себе множество полезных компонентов, но за сутки прорастания в воде ее жизненная сила увеличивается в 100 раз. Но мало кто знает об уникальнейшем рецепте пророщенного грецкого ореха, жизненная сила которого за 2 недели прорастания в воде увеличивается в 1000 раз!

1 кг неочищенных грецких орехов залить холодной водой. Вода должна покрывать орехи. Держать на подоконнике 2 недели, воду менять через день. 2 раза в сутки перемешивать орехи.
Через 2 недели орехи готовы к употреблению. Держать орехи нужно в холодильнике (внизу) в этой же воде.

Дневная норма по 3 очищенных ореха утром и вечером. Этот рецепт принесет вам обновление, омоложение организма на клеточном уровне, восстановление иммунной и нервной системы, расшлаковку и очищение кровеносной системы, питание костной ткани организма.
С осторожностью применять при нарушениях деятельности поджелудочной железы (панкреатита).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Приднестровье: у стариков отнимают орехи
Приднестровье: у стариков отнимают орехи
Грецкие орехи - золотой запас человеческого здоровья
Грецкие орехи - золотой запас человеческого здоровья
О пользе грецкого ореха
comments powered by HyperComments
12 Апреля 2017 / Среда / 01 25
«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2014 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru