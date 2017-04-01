Пророщенная пшеница и орехи омолодят ваш организм Здоровье // Вчера, 17:44 // 65

ИА"ТИРАС", продолжает публикацию материалов касающихся темы оздоровления и омоложения. Все мы знаем, что пшеница содержит в себе множество полезных компонентов, но за сутки прорастания в воде ее жизненная сила увеличивается в 100 раз. Но мало кто знает об уникальнейшем рецепте пророщенного грецкого ореха, жизненная сила которого за 2 недели прорастания в воде увеличивается в 1000 раз!1 кг неочищенных грецких орехов залить холодной водой. Вода должна покрывать орехи. Держать на подоконнике 2 недели, воду менять через день. 2 раза в сутки перемешивать орехи.Через 2 недели орехи готовы к употреблению. Держать орехи нужно в холодильнике (внизу) в этой же воде.Дневная норма по 3 очищенных ореха утром и вечером. Этот рецепт принесет вам обновление, омоложение организма на клеточном уровне, восстановление иммунной и нервной системы, расшлаковку и очищение кровеносной системы, питание костной ткани организма.С осторожностью применять при нарушениях деятельности поджелудочной железы (панкреатита).