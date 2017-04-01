Как избавиться от дневной сонливости
Здоровье
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Сегодня, 11:23
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На 0,5 литра воды нам понадобится:
Свежий корень имбиря (3-4 см).
Кардамон - 2 стручка
Щепотка корицы
Чайная ложка зеленого чая
3 ч. лож. цветочного меда (можно и больше)
Гвоздика (по желанию)
Половина лимона
Доводим воду до кипения и добавляем туда все ингредиенты кроме меда, варим 3-4 минуты на среднем огне, а затем даем немного остыть. Мед добавляем только в теплый чай!
10 Апреля 2017 / Понедельник / 14 35
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