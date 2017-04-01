Как избавиться от дневной сонливости Здоровье // Сегодня, 11:23 // 0

ИА"ТИРАС", расскажет читателю как приготовить волшебный имбирный чай, который улучшает кровообращение, тонизирует, защищает от простуд и согревает, стимулирует пищеварение, разжижает кровь. Также эффективен при атеросклерозе и способствует избавлению от кашля. Активизирует обмен веществ,укрепляет иммунитета. Способствует выведению шлаков и токсинов из всего организма. У него много полезных свойств, но главное - имбирный чай избавляет от постоянной сонливости и беспричинного недомогания!На 0,5 литра воды нам понадобится:Свежий корень имбиря (3-4 см).Кардамон - 2 стручкаЩепотка корицыЧайная ложка зеленого чая3 ч. лож. цветочного меда (можно и больше)Гвоздика (по желанию)Половина лимонаДоводим воду до кипения и добавляем туда все ингредиенты кроме меда, варим 3-4 минуты на среднем огне, а затем даем немного остыть. Мед добавляем только в теплый чай!