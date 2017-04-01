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Как избавиться от дневной сонливости

Как избавиться от дневной сонливости

Здоровье
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Сегодня, 11:23
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ИА"ТИРАС", расскажет читателю как приготовить волшебный имбирный чай, который улучшает кровообращение, тонизирует, защищает от простуд и согревает, стимулирует пищеварение, разжижает кровь. Также эффективен при атеросклерозе и способствует избавлению от кашля. Активизирует обмен веществ,укрепляет иммунитета. Способствует выведению шлаков и токсинов из всего организма. У него много полезных свойств, но главное - имбирный чай избавляет от постоянной сонливости и беспричинного недомогания!

На 0,5 литра воды нам понадобится:
Свежий корень имбиря (3-4 см).
Кардамон - 2 стручка
Щепотка корицы
Чайная ложка зеленого чая
3 ч. лож. цветочного меда (можно и больше)
Гвоздика (по желанию)
Половина лимона

Доводим воду до кипения и добавляем туда все ингредиенты кроме меда, варим 3-4 минуты на среднем огне, а затем даем немного остыть. Мед добавляем только в теплый чай!

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