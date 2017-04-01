Эликсир улучшения памяти Здоровье // Сегодня, 12:22 // 0

Все мы знаем, что хорошая память - это залог успеха в любой работе. Каждый день через нас проходят огромные потоки информации, из-за чего в голове возникает полный хаос. ИА"ТИРАС", делится с читателем рецептом эликсира, который улучшает память и помогает структурировать работу мозга:

Если пить этот эликсир каждый день в течение

нескольких месяцев, то очищаются сосуды,

нормализуется давление и улучшается память.

Для его приготовления возьмите

- 1 лимон с кожурой и измельчите

- 1 головку чеснока измельчите

- 1 ст. л. мёда

- 1 л тёплой кипячёной воды

Всё поместите в банку и накройте салфеткой.

Настаивайте 3 дня, затем процедите через марлю.

Пейте по 1-2 ст. л. 3 раза в день после еды.

Эликсир можно делать и без мёда, по вашему вкусу