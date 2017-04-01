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Эликсир улучшения памяти

Эликсир улучшения памяти

Здоровье
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Сегодня, 12:22
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Все мы знаем, что хорошая память - это залог успеха в любой работе. Каждый день через нас проходят огромные потоки информации, из-за чего в голове возникает полный хаос. ИА"ТИРАС", делится с читателем рецептом эликсира, который улучшает память и помогает структурировать работу мозга:
 
Если пить этот эликсир каждый день в течение
нескольких месяцев, то очищаются сосуды,
нормализуется давление и улучшается память.
Для его приготовления возьмите
- 1 лимон с кожурой и измельчите
- 1 головку чеснока измельчите
- 1 ст. л. мёда
- 1 л тёплой кипячёной воды
Всё поместите в банку и накройте салфеткой.
Настаивайте 3 дня, затем процедите через марлю.
Пейте по 1-2 ст. л. 3 раза в день после еды.
Эликсир можно делать и без мёда, по вашему вкусу 
 

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