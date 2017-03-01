Всего 20 продуктов, которые помогут быстро избавиться от жира Здоровье // Сегодня, 12:39 // 0

ИА"ТИРАС", публикует список продуктов, которые являются главными врагами жира. Вы не только сможете избавиться от лишнего веса, но и полностью наладить всю работу организма. Эти методики являются бесценными на фоне огромного количества вредной еды, которая не просто вредит нашему организму, но и является последствием многих болезней.

1. Творог, кефир, простокваша, йогурт

Кальцитриол — гормон, который помогает клеткам избавляться от лишнего жира, и он в избытке находится в молочных продуктах. Нежирные молочные продукты — находка для всех, кто на диете. Они содержат много белка, а белковая еда должна составлять большую часть рациона желающего похудеть человека. Главное — выбирай свежие и нежирные продукты. Молочная сыворотка тоже очень полезна, она содержит особый протеин, помогающий расщеплять подкожный жир.

2. Имбирь

Эфирные масла, которые содержатся в имбире, улучшают пищеварение, стимулируют вырабатывание желудочного сока. Это помогает организму тратить больше энергии, сжигать жировые клетки по максимуму. Помимо данного положительного эффекта, имбирь хорошо влияет на состояние кожи.

3. Капуста

Ешь капусту всех видов, это так полезно при похудении! Белокочанная капуста, цветная и брокколи — все виды хороши. Капуста содержит много клетчатки, а это помогает выводить из организма всё лишнее. В составе капусты присутствует индол-3-карбинол — вещество, нормализующее обмен эстрогенов у женщин. В капусте содержится мало калорий, потому можно съесть внушительную порцию салата и заполнить желудок, не рискуя прибавить в весе.

4. Огурцы

Мало калорий, много воды — вот что мы ценим в огурцах. Они увлажняют организм изнутри и снаружи и особенно ценны для тех, кто находится в режиме активных тренировок. Для похудения нужно пить много жидкости, насыщать организм влагой, и огурцы замечательно справляются с этим заданием. Кожица огурца содержит ценные витамины и микроэлементы, ее рекомендуют не срезать.

5. Корица

Корица снижает содержание сахара в крови, а это способствует аккумуляции жиров. Добавляй корицу в напитки, которые привык употреблять, — чай, кофе, даже кефир с корицей будут вкусны и очень полезны для фигуры.

6. Грейпфрут

Грейпфрут содержит большое количество витамина С и обладает способностью понижать уровень инсулина в крови. Флавоноид нарингин, входящий в его состав, делает грейпфрут мощным желчегонным средством. Если ты хочешь, чтобы грейпфрут помог тебе в борьбе с лишним жиром, ешь его, не срезая перепонки с горьковатым привкусом. Именно в них содержатся самые нужные для сжигания жира вещества.

7. Зеленый чай

Зеленый чай разогревает организм, тонизирует, способствует быстрому перевариванию пищи. Натуральный стимулятор тиамин, содержащийся в зеленом чае, поможет расщепить не только подкожный жир, но и висцеральный жир, который накапливается вокруг внутренних органов.

8. Вода

Вода помогает не переедать и вымывает из организма лишние соли. Чем больше ты пьешь, тем легче худеешь — помни об этом всегда!

9. Малина

По сравнению с другими ягодами, малина содержит меньше сахаров в своем составе и потому относится к низкокалорийным продуктам. Она способствует выделению желудочного сока, малину полезно есть после еды.

10. Горчица

Острая еда стимулирует выработку желудочного сока. Полезно есть мясо и рыбу с горчицей, добавлять ее в салаты.

11. Апельсин

Апельсины богаты клетчаткой, с их помощью легко насытиться. Это идеальный вариант для здорового перекуса! Все цитрусовые за счет эфирных масел и флавоноидов создают благоприятные условия для расщепления жиров.

12. Миндаль

Миндаль переваривается организмом всего на 40 %! Остальные жиры, входящие в состав полезного в высшей степени ореха, не перевариваются. Усваивается лишь белок. Перекусывать миндалем — отличная идея!

13. Хрен

Хрен, как и горчица, очень хорош для улучшения переваривания сложных продуктов.

14. Фасоль

В фасоли содержится много белка, а ведь белковая еда — то, что надо для похудения. Ешь бобовые, это поможет подсушить тело.

15. Кокос

Кокосовое молоко не только насыщено полезными микроэлементами, но и обладает способностью усиливать пищеварительный процесс.

16. Ананас

Помогает быстро насытиться за счет грубых волокон в своем составе, улучшает активность желудочного сока. Это лучший из десертов для похудения!

17. Папайя

Этот фрукт отлично справляется с расщеплением липидов. Употребляй папайю до или после приема пищи — ферменты, содержащиеся в ней, помогут тебе похудеть.

18. Красное вино

Красное вино содержит активный фермент ресвератрол, который замедляет отложение жиров. Происходит это за счет блокировки рецепторов в жировых клетках. Полстакана красного вина после еды — это очень даже полезно!

19. Яблоки и груши

Очищают кишечник, быстро насыщают за счет содержания клетчатки, имеют в своем составе мало калорий. Выбирай яблоки и груши в качестве перекуса, и твой вес будет в балансе.

20. Овсянка

Полезна для желудка и кишечника, а ведь при сжигании жира очень важно употреблять еду, способствующую слаженной работе этих органов.

Правильно составленное меню — секрет успеха людей с отличными формами. Обрати внимание на эти продукты, отдавай им предпочтение, и ты будешь поражен изменениями, которые произойдут с твоим телом!