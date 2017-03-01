В Одессе стартуют энергетические практики Марлены Меркуловой
Здоровье
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Сегодня, 10:56
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В Одессе стартуют авторские энергетические практики Марлены Меркуловой. Они начнутся сразу после возвращения мастера из Индии. Как отметила сама Марлена Меркулова:
Я не стою на месте и постоянно развиваюсь, путешествую в разные страны. Мне интересно Привозить для Вас всегда что-то новое и очень яркое!!! Иначе самой скучно... Я же не смогу без всех вас и Обнимашек...
Зимой планирую поехать в Индию к обнимающей святой и почувствовать ее Объятия, окунуться в эту волшебную энергетику и потом привезти для Вас этот Огонь Любви!
Амму называют "обнимающей святой" или "обнимающей матерью", так как она известна тем, что заключает людей в объятия, передавая им свою любовь и хорошую энергию. За свою жизнь Амма обняла более 30 млн. человек, иногда более 50 000 в день.
Я делаю все, чтобы Вы почувствовали себя счастливыми, независимо от того, какие гложут горести и несчастья.
Учу вас улыбаться искренне и от сердца, создавать внутри себя состояния праздника, уверенности в себе. Позитив и Кураж!
От этого я сама становлюсь счастливее, когда вижу ваши улыбки, огонь в глазах и то состояние, которе я передаю вам!!!
Очень много планов и один из них - это возобновление трёхчасовых Энергетических практик.
Обязательно скажу заранее о запланированном мероприятии!
Благодарю Бога за все!
31 Марта 2017 / Пятница / 19 45
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