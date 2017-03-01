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В Одессе стартуют энергетические практики Марлены Меркуловой

В Одессе стартуют энергетические практики Марлены Меркуловой

Здоровье
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Сегодня, 10:56
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В Одессе стартуют авторские энергетические практики Марлены Меркуловой. Они начнутся сразу после возвращения мастера из Индии. Как отметила сама Марлена Меркулова:

Я не стою на месте и постоянно развиваюсь, путешествую в разные страны. Мне интересно Привозить для Вас всегда что-то новое и очень яркое!!!  Иначе самой скучно... Я же не смогу без всех вас и Обнимашек...

Зимой планирую поехать в Индию к обнимающей святой и почувствовать ее Объятия, окунуться в эту волшебную энергетику и потом привезти для Вас этот Огонь Любви!

Амму называют "обнимающей святой" или "обнимающей матерью", так как она известна тем, что заключает людей в объятия, передавая им свою любовь и хорошую энергию. За свою жизнь Амма обняла более 30 млн. человек, иногда более 50 000 в день.

Я делаю все, чтобы Вы почувствовали себя счастливыми, независимо от того, какие гложут горести и несчастья. 
Учу вас улыбаться искренне и от сердца, создавать внутри себя состояния праздника, уверенности в себе. Позитив и Кураж!

От этого я сама становлюсь счастливее, когда вижу ваши улыбки, огонь в глазах и то состояние, которе я передаю вам!!!

Очень много планов и один из них - это возобновление трёхчасовых Энергетических практик.

Обязательно скажу заранее о запланированном мероприятии!

Благодарю Бога за все!

 

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