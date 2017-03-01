Бессмертие возможно при включении "спящих зон" мозга
Здоровье
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Бессмертие возможно при включении "спящих зон" головного мозга, считает исследователь возможностей человека, основатель лаборатории активного долголетия "Амарант", Дмитрий Соин: "Существует расхожее мнение, что наш возраст и старение жестко привязаны к экологии, питанию, распорядку дня и генам. В общепринятом смысле это так и есть. Соблюдая правила питания и распорядка дня, насыщая себя гимнастикой и правильным мышлением можно продлить жизнь на 15-25 лет и например перешагнуть сто летний рубеж.
Однако, если мы говорим о существенном торможении возраста и возвращению нас на уровень хотя бы Ветхозаветных долгожителей преодолевавших планку в 900 лет, то тут необходимо понимать следующее. Без включения в работу тех зон головного мозга, которые изначально отвечали за омоложение организма и потом были выключены в силу ряда исторических и эволюционных обстоятельств прорыв в области долгожительства невозможен.
Тем более смешно выглядят эксперименты со стволовыми клетками или генами. Это лишь приумножает зловредные мутации. Все усилия - если мы действительно хотим стратегически продлить человеческую жизнь должны быть направлены на работу с сознанием и нашим мозгом. Другого пути нет".
26 Марта 2017 / Воскресенье / 07 30
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