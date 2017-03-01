Шиповник - лучшее средство для очистки печени
Здоровье
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ИА"ТИРАС", публикует еще один простой и эффективный народный способ очистки печени – шиповником. Стоит отметить, что еще с древних времен шиповник использовался в традиционной народной медицине.
Рецепт:
Берем две горсти сухих ягод шиповника, кладем их в термос и заливаем 0,5 литра горячей воды.Настаиваем около 12 часов, наливаем настой шиповника в стакан, тщательно размешиваем в нем 3 столовые ложки ксилита, либо сорбита.
Выпиваем смесь залпом с утра натощак, через 20 минут стараемся выпить еще стакан чистого настоя шиповника. Завтракать можно только через час после употребления данной жидкости.
Курс состоит из 6 приемов через каждые два дня.
23 Марта 2017 / Четверг / 09 07
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