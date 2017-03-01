Шиповник - лучшее средство для очистки печени Здоровье // Сегодня, 01:34 // 0

ИА"ТИРАС", публикует еще один простой и эффективный народный способ очистки печени – шиповником. Стоит отметить, что еще с древних времен шиповник использовался в традиционной народной медицине.

Рецепт:

Берем две горсти сухих ягод шиповника, кладем их в термос и заливаем 0,5 литра горячей воды.

Настаиваем около 12 часов, наливаем настой шиповника в стакан, тщательно размешиваем в нем 3 столовые ложки ксилита, либо сорбита.

Выпиваем смесь залпом с утра натощак, через 20 минут стараемся выпить еще стакан чистого настоя шиповника. Завтракать можно только через час после употребления данной жидкости.

Курс состоит из 6 приемов через каждые два дня.