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Дэвид Рокфеллер жив. Информация о его смерти - фейк

Дэвид Рокфеллер жив. Информация о его смерти - фейк

Здоровье
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Сегодня, 00:58
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Дэвид Рокфеллер не мог умереть. Информация о его смерти фейк, считают в Центре всестороннего развития личности "Новая Доктрина". То что он бессмертен писалось и говорилось неоднократно. На каком то этапе это стало "напрягать" общественное мнение. Заговорили, что миллиардер регулярно меняет себе все органы, включая сердце. Естественно, что это сказывалось на репутации семьи. Сложно быть бессмертным среди смертных. Поэтому и была запущена утка о том, что на 102 году жизни он скончался. Но обратите внимание на дату якобы смерти - это 20 марта, день предшествующий Солнцестоянию. То есть условная, ритуальная смерть произошла за сутки самого крупного солярного праздника означающего вечное возрождение и бессмертие. Таким образом, 21 марта произойдет магическое возрождение Дэвида Рокфеллера, но это будет уже другая история. 

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