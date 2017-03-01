Дмитрий Соин: личности необходима психологическая защита Здоровье // Сегодня, 17:40 // 0

В условиях глобальной манипуляции, стрессов, угнетающей экологии и разрушительного темпа жизни, современной личности необходима психологическая защита, считает ректор Европейского института JUSTO, кандидат социологических наук, практикующий психолог Дмитрий Соин.



"Мне часто задают вопрос: как манипулируют нашим сознанием? Как заставляют во вред себе совершать поступки и действия? На это я отвечаю так - к сожалению наш мир построен на манипуляции и дезинформации, как на макро- так и на микро-уровнях. Кто знает эти приемы, тот защищен и в личной жизни, и в бизнесе и на госслужбе.



Особо подчеркну, что сегодня выигрывает тот, кто умеет правильно общаться. Кто может распознавать манипуляцию, выстраивать речь, кто умеет расставлять акценты, использовать правильно подобранные слова и обороты.



Понимая это, мы презентовали в стенах Европейского института JUSTO, новый проект в формате практикума по направлению "Психология влияния". Он состоит из трех уровней: пользователя, специалиста и мастера в области "Психологии влияния". При прохождении каждого уровня выдается сертификат института свидетельствующий об этом. Начиная со второго уровня такие документы можно демонстрировать при приеме на работу по профилю.

Наш практикум разработан специалистами с докторскими и кандидатскими научными степенями. Но что особенно важно - это специалисты-практики, консультирующие представителей политической и бизнес- элит страны. У них к тому же есть богатейший опыт в развязывании самых сложных психологических узлов возникающих в межличностных отношениях", особо подчеркнул Дмитрий Соин.