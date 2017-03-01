Для каждой группы крови нужно свое питание Здоровье // Сегодня, 17:30 // 0

ИА"ТИРАС", публикует интересный материал связанный с тем, как питаться человеку с определенной группой крови. Книга американского врача-натуропата Питера д'Адамо «4 группы крови — 4 пути к здоровью» вышла в свет в 1990-х гг. Через 10 лет ее переводили на все языки мира, книга стала бестселлером. Книга знакомила с уникальным опытом определения питания по группе крови.Автор книги утверждает, что, выбирая пищу по группе крови, человек достигает идеального веса, стимулирует иммунитет и продлевает себе жизнь. В течение 30 лет отец и сын д'Адамо тестировали продукты и делили их на группы в зависимости от действия на организм человека. Эти группы условно назвали так: лечебные, нейтральные и вредные.Следует учитывать, что Д'Адамо не приводит фактических исследований, а вся критика затерта по запросом правообладателя серии книг дабы люди их покупали и велись.Система питания.Главная идея системы питания по группе крови — организм каждого человека настроен на свой тип рациона. Иными словами» каждый человек должен употреблять ту же пищу, что и его далекие предки с той же группой крови, иначе пища не полностью переваривается и откладывается в организме в виде жиров и шлаков.Теория строится на том, что существует 4 доминирующие группы крови и несколько групп, которые можно назвать примкнувшими, или пограничными. Принятые международные обозначения групп крови таковы:первая — I (0);вторая — II (А), появилась в результате мутации I(0); :третья — III(В), появилась в результате расселения людей по континентам;четвертая — IV (АВ), самая поздняя, появилась в результате смешения II (А) и III (В).I группа (О)— самая древняя. 33,5% населения планеты являются носителями именно этой группы крови. Если ваша группа крови — 1(0), то по определению д'Адамо вы— потомок «охотников».«Охотник» обладает силой, отвагой, интуицией и энергией — всеми чертами, которые помогали ему выживать. «Охотники» — это наиболее приспособленные к физическому труду люди.«Охотники», как правило, высокие, крепкие люди с квадратной челюстью. У них повышенное содержание кислоты в желудочном соке, что способствует хорошему перевариванию животных белков, сильная иммунная и пищеварительная системы. Вредные для «охотников» продукты: пшеница, фасоль, темные бобы, кукуруза, чечевица, капуста кочанная, цветная, брюссельская, свинина, гусятина, рыбья икра, жирные молочные продукты, в том числе почти все сыры; продукты с высоким содержанием углеводов (чечевица, картофель, кукуруаа, белый хлеб). Это продукты» которые замедляют метаболизм и, как следствие, увеличивают вес. Также противопоказаны «охотникам» крепкие алкогольные напитки, за исключением сухих вин.К лечебным нее продуктам относятся: морепродукты» морские водоросли, йодированная соль, красное мясо, печень. Из овощей — капуста листовая, спаржевая (брокколи), шпинат. Эти продукты ускоряют метаболизм и, соответственно, снижают вес.«Нейтральными» продуктами для «охотников» считаются:мясо: баранина, говядина» говяжье сердце;рыба жирных сортов: палтус, окунь, лосось, осетр, сардина;льняное и оливковое масла;инжир, сливы (в том числе чернослив), грецкие орехи» тыквенные семечки.Если в ваших жилах течет кровь II группы (А), то вы — потомок «земледельцев». Представители этой группы крови составляют 37,8% населения планеты. В отличие от «охотников», «земледельцы» страдают пониженной кислотностью желудочного сока. В идеале их рацион должен состоять из продуктов растительного происхождения, иными словами, д'Адамо рекомендует им полное вегетарианство.Лечебные продукты для этой категории людей таковы: карп, окунь, треска, лосось, скумбрия, сиг; полезны также соевое молоко и сыр, лимон, абрикосы, ананасы, брусника, вишня, голубика, инжир, клюква, изюм, слива и чернослив, черника, оливковое масло, арахис, тыквенные семечки, бобы, горох, чечевица, гречиха, а также кофе, зеленый чай» травяные чаи, красное вино, вода с лимонным соком, соки морковный, ананасовый, грейпфрутовый, вишневый. Все эти продукты ускоряют метаболизм и, таким образом» способствуют похудению.«Нейтральными* продуктами являются:мясо: индейка» курятина;рыба: морской окунь, осетр, щука;домашний сыр, йогурт, кефир, козье молоко и сыр, плавленый сыр, печень трески;грецкие, кедровые и миндальные орехи, семена подсолнечника;из ягод — смородина и крыжовник, из фруктов — персики, финики, яблоки.Рацион «земледельца» должен быть богат витаминами группы В, С, Е, кальцием, железом, цинком, селеном, хромом.Продукты, которые, по мнению Д'Адамо, являются вредными для «земледельцев»:говядина, телятина, свинина, крольчатина, гусятина, баранина, ягнятина, куропатка, фазан, говяжье сердце;солености и копчености;все морепродукты;сливочное масло, мороженое» цельное молоко, арахисовое, кукурузное, хлопковое масла;жирные сыры;фасоль, баклажаны, огурцы;апельсины и апельсиновый сок, мандарины, ревень, папайя, дыня, бананы;черный чай, все содовые напитки.По мнению Д'Адамо, они замедляют метаболизм у «земледельцев», что приводит к набору веса.Кровь группы II (III? ведь далее (В)!) (В) говорит о том, что вы — потомок «кочевников». 20,6% населения Земли являются носителями именно этой группы крови. Это ширококостные, мускулистые, длинноногие, часто рыжеволосые или зеленоглазые люди. Они спокойные, оптимистичные, недоверчивые, сообразительные. Тип возник в результате расселения рас. Характеризуется сильной иммунной системой, сбалансированной нервной системой, развитыми адаптационными механизмами. Как их далекие предки, современные «кочевники» «всеядны».Однако кукуруза, пшеница, чечевица, арахис и гречка замедляют метаболизм в организме «кочевника». Эти продукты плохо усваиваются и приводят к избытку веса. Следует перейти на зеленые салаты, яйца, печень, сою, отвар из корня солодки. Для «кочевников» лечебными будут следующие продукты: баранина, ягнятина, крольчатина, оленина; рыба жирных сортов, черная икра, молочные продукты с высоким содержанием жира, продукты, богатые углеводами, баклажаны, морковь, свекла, петрушка, капуста брокколи.«Нейтральными» для «кочевников» являются:красное мясо (говядина, телятина и пр.), индейка и фазан;корюшка, карп, сельдь, печень трески;соевое молоко и соевый сыр;твердые сыры;льняное масло, грецкие и миндальные орехи; в) зеленый горошек, стручковая фасоль, картофель.Вредными продуктами для этого типа людей являются: свинина, утятина, гусятина, курятина, куропатка, перепелка, белуга, крабы, креветки, речные раки, мороженое, арахис, кедровые орехи, семена подсолнечника, фисташки, фундук и черный хлеб. Носители IV группы крови (АВ) именуются «новыми людьми». Это смешанный тип, к нему относятся 7—8% населения планеты. Это наиболее сложная группа, поскольку вбирает в себя особенности двух групп— I (0) и П (А). Тип ориентирован на мясную пищу, что становится проблемой при пониженной кислотности желудка, поэтому меню «новых людей» непростое.Продукты, от которых «новые люди» набирают вес: красное мясо, фасоль, чечевица, кукуруза, гречка, пшеница.Лечебные продукты:баранина, крольчатина, индейка;лосось, осетр, скумбрия, треска, сардины;домашний сыр, йогурты, козье молоко, прессованный творог, сметана;грецкие орехи, арахис, оливковое масло, бобы красной фасоли, чечевица, овсянка;баклажаны, капуста листовая, капуста брокколи, цветная капуста, свекла, сельдерей, чеснок;ананас, виноград, грейпфрут, вишня, клюква, крыжовник, виноград, слива, лимон.«Нейтральные» для «новых людей» продукты:фазан, любая печень;рыба, красная и черная икра, а также мидии и печень трески;молоко с низким содержанием жира и обезжиренные молочные продукты;соевый сыр и молоко;твердые сыры;крупы с высоким содержанием углеводов;абрикосы, груша, дыня, персики, финики, мандарины, чернослив, яблоки;арбуз, брусника, голубика, черника, ежевика, а также изюм;вино и пиво.Не рекомендуются «новым людям»:свинина, говядина, оленина, гусятина, курятина, куропатка, перепелка;камбала, крабы, креветки, речной рак, сельдь, угорь;молочные продукты с высоким содержанием жира: сливочное масло, мороженое, цельное молоко;кукурузное, подсолнечное, хлопковое масла;фасоль и черные бобы;гречиха, кукуруза, артишоки, острый перец, маслины, редька;авокадо, апельсин, мандарин, бананы, гранаты, манго, хурма, чай из цветков липы.Есть у системы питания по группам крови одно слабое место. Вскоре после выхода книги Д'Адамо выяснилось, что групп крови гораздо больше, чем четыре. Это связано со многими причинам: с резус-фактором, с волновыми колебаниями и другими фактами, открытыми наукой. Д'Адамо не стал перераспределять проценты и перестраивать систему ради этих «неучтенных» групп, тем более, что это были носители все тех же групп крови, только со своими отличительными особенностями.Эти особенности, по мнению Д'Адамо, имели внешние признаки.«Исследователи». Мускулистые, узкoбедрые, широкоплечие представители вида Homo sapiens. Группа крови может оказаться любой. Смелость и предприимчивость нередко приводят к травматизму. «Исследователи» отличаются высокой чувствительностью к кофеину, алкоголю и обезболивающим препаратам. Диета для «исследователей» соответствует диете по I группе крови, во еще должна включать продукты, богатые медью, такие как ягнятина и говяжья печень, мягкие сорта сыров, пастернак, чечевица, имбирь, малина.«Учителя». Гибкие, жилистые, от природы спокойные люди, стойкие» с хорошим иммунитетом. В их жилах течет кровь II (А) группа или IV (АВ). Диета «учителей» должна содержать свинину, птицу (индейку) и белую рыбу, а также продукты растительного происхождения: фасоль, зеленый горошек, арахис, льняное семя, авокадо, морковь. Предпочтение следует отдать оливковому маслу. Избегать надо продуктов с высоким содержанием углеводов (сладкого, мучного), баранины и говядины.«Воины». Кровь группы П (А) или IV (АВ). Высокие, стройные в молодости люди, с годами становятся тучными. Харизматичные, остроумные люди, которые с трудом расслабляются, быстро краснеют. Диета «воинов» — это продукты растительного происхождения с низким гликемическим индексом: арахис, кедровые орешки, соя, ореховое масло, цветная капуста, а также рыба и творог. Не рекомендуются продукты с высоким содержанием углеводов: белый хлеб, макаронные и мучные изделия. Следует ограничивать себя в мясе.Рекомендации при питании по группе кровиПо мнению Д'Адамо, в организме человека, который не выполняет этих простых правил, происходит нарушение обмена веществ. Внешне это, как правило, выражается в том, что человек набирает вес.Неизбежны и заболевания внутренних органов. Если же питаться, как предписывает Д'Адамо, то организм очищается от шлаков, усиливаются обменные процессы, улучшается работа внутренних органов, очистительной и выделительной систем, и человек худеет. Конечно, на это уйдет время, ведь организму нужно перестроить свою работу, поэтому тем, кто хочет получить мгновенный результат, эта диета не подходит.. Есть несколько оговорок, о которых следует помнить тем, кто хочет похудеть с помощью этого способа. Наверняка многие, кто не знаком с диетой по группе крови, прочитав ее, удивятся тому, что их вкусовые предпочтения совпадают с рекомендациями диетолога. У этой загадки есть простое объяснение: организм знает сам, что ему навредит, а что пойдет на пользу. Надо только слушать его подсказки.Метод Питера Д'Адамо — это не диета для похудания. Это система очищения и оздоровления организма. От нее лучше работают суставы, повышается тонус, улучшаются цвет кожи и самочувствие.Автор рассматривает несколько групп крови, тогда как систем групп крови у живущих на планете людей насчитывается несколько десятков. Прислушивайтесь к своим желаниям. Если вы не хотите есть мясо или зеленый салат — не ешьте! При переходе на новую систему питания не торопитесь, вводите новые блюда в свой рацион постепенно. Это поможет организму избежать стресса. Не надо превращать рекомендации в инструкцию. Диета — это не догма. К ней надо подходить творчески, искать свой собственный образ жизни. Будет больше пользы, если вы съедите то, к чему привыкли, просто уменьшите порцию.Кстати, оппоненты доктора считают, что все проводимые им тесты с медицинской точки зрения бездоказательны и не имеют клинических наблюдений, а особенно непримиримые остроумно замечают, что с тем же успехом можно создать диету по гендерному принципу.Кроме того, традиционная медицина относится с осторожностью к теории Питера Д'Адамо, считая, что в исследованиях групп крови многое еще остается за гранью науки. Медицина не берет на себя смелость утверждать, что диета по группам крови ведет к каким-то определенным результатам. Врачи избегают конкретных формулировок, говоря, что система рассчитана на здоровых людей. Поэтому, прежде чем отдать предпочтение методу Д'Адамо, недостаточно сдать кровь на анализ. Посетите эндокринолога, гастроэнтеролога, аллерголога и дерматолога.