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Чесночный ликер от 100 болезней

Чесночный ликер от 100 болезней

Здоровье
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Сегодня, 12:45
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ИА"ТИРАС", продолжает делиться с читателем целебной методологией, которая позволит лечиться не прибегая к современной медицине.
 
Сегодня мы вам расскажем рецепт приготовления чесночного ликера, спасающего человека от 100 различных болезней.
 
Рецепт:
В прозрачную бутылку положить 12 зубчиков чеснока, каждый разделенный на 4 части. Залить тремя стаканами красного вина. Закрыть и поставить на окно,
на Солнце на две недели. Каждый день взбалтывать 2 - 3 раза. По окончании срока,процедить и перелить в темную бутылку.
 
Принимать этот ликер необходимо по чайной ложке три раза в день в течении месяца. Просто чудодейственное средство, чтобы вывести соли из организма, повысить работоспособность, очистить кровь, улучшить иммунитет, укрепить сосуды. Очень сильно укрепляет сердце, очищает кровь и тонизирует организм. Убирает лишние жиры и улучшает обмен веществ. Незаменим от женских болезней и воспалений. Мягко очищает весь организм от вредных отложений

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14 Марта 2017 / Вторник / 14 26
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