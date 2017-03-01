Чесночный ликер от 100 болезней Здоровье // Сегодня, 12:45 // 0

ИА"ТИРАС", продолжает делиться с читателем целебной методологией, которая позволит лечиться не прибегая к современной медицине.

Сегодня мы вам расскажем рецепт приготовления чесночного ликера, спасающего человека от 100 различных болезней.

Рецепт:

В прозрачную бутылку положить 12 зубчиков чеснока, каждый разделенный на 4 части. Залить тремя стаканами красного вина. Закрыть и поставить на окно,

на Солнце на две недели. Каждый день взбалтывать 2 - 3 раза. По окончании срока, процедить и перелить в темную бутылку.