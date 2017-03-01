Водка с маслом избавит от неизлечимых болезней Здоровье // Сегодня, 12:41 // 0

Как сообщает ИА"ТИРАС", водка с маслом избавит от неизлечимых болезней! О данном старинном методе знают немногие…

Стоит отметить, что он применяется для искоренения многих «неизлечимых» болезней. Рак, саркома, цирроз печени, гепатит, панкреатит, нефрит, любые язвы, диабет, гипертония, стенокардия, артрит, астма, аллергия: автор методики уверен, что правильно проведенное лечение водкой с маслом даст положительный результат, укрепит иммунитет и вернет человеку желание жить дальше.





Самое главное, при использовании данного средства нельзя прекращать лечение по этому методу, врать больному о его диагнозе и лечиться другими народными методами, которые могут повлиять на результат.



На время приема лечебной эмульсии следует отказаться от животных жиров, употребления в пищу масла (можно только в составе эмульсии), любых сладостей, сладких фруктов. Только в таком случае масло с водкой подействует!



Водка с маслом



ИНГРЕДИЕНТЫ

30 мл нерафинированного подсолнечного масла

30 мл 40%-й водки

емкость с крышкой для взбалтывания



ПРИГОТОВЛЕНИЕ



Обратите внимание на качество масла и водки, которые будут входить в состав лечебной смеси. Масло обязательно должно быть нерафинированным, свежим. Водка по крепости — не ниже 40 %.

Взбалтывайте водку с маслом в течение 5 минут и как можно быстрее выпей.

Принимайте смесь 3 раза в день за 20 минут до еды. Смесь нужно пить 10 дней подряд, затем сделать 5-дневный перерыв. И так подряд два раза. Третий раз пропейте смесь 10 дней и обязательно сделайте перерыв на 14 дней. Это один курс лечения.

Ни при каких обстоятельствах нельзя менять приведенный выше график лечения, пить дозы смеси больше или меньше положенных по этой методике.





Однако есть и негативные отзывы о данном методе. Помните, что любые средства нужно применять с умом, и постарайся узнать как можно больше об избранной методике, чтобы сделать всё правильно. Эффективность лечения водкой и маслом объясняется сильным противомикробным и противопаразитарным действием напитка.