Свекольный квас очистит организм от всех шлаков Здоровье // Вчера, 17:07 // 76

векольный квас – это целительный бальзам! Он чистит организм от шлаков. Почки освобождаются от камней, кишечник от гнилостных брожений, сосуды от закупорок, а печень от всего ненужного. И зачем покупать дорогие лекарства, если есть такой недорогой способ очищения организма?!

Существует два основных способа приготовления свекольного кваса: бездрожжевой и дрожжевой.





Бездрожжевой способ, очевидно, является более древним, но вместе с тем и более долгим: квас будет готов через трое - пятеро суток. При дрожжевом способе квас будет готов через сутки - двое. Правда, такой квас больше все-таки годится как прохладительный напиток.



1 способ. Ингредиенты:

- 500 г свёклы

- 3 л воды

- 50 г ржаного хлеба

- 10 г дрожжей

- 100 г сахара



Сырую свёклу тщательно промыть, очистить, нарезать тонкими ломтиками и подсушить в духовке. Затем залить небольшим количеством горячей воды (чтобы вода только покрывала свёклу) и варить до готовности. Отвар слить, долить оставшуюся кипяченую воду (полученный отвар должен быть приятно тёплым), положить черный хлеб, сахар, дрожжи и оставить на 1-2 дня в теплом месте для брожения. Затем квас процедить и охладить.



Свёклу, оставшуюся от тушения, использовать для приготовления других блюд.



2 способ Ингредиенты:

- 1 свёкла (крупная)

- 2 л воды (кипячёной остуженной или очищенной)

- 4 столовые ложки сахара

- 1 хлеб ржаной (корочка чёрствая)



Очищенную свёклу мелко порубить или нарезать, поместить в стеклянную банку, залить кипячёной водой, добавить сахар и корочку ржаного хлеба. Банку закрыть марлей, и оставить для брожения на 3 дня. После этого квас процедить, разлить в бутылки, укупорить и охладить.

Как сообщает ИА"ТИРАС", с