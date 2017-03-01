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Свекольный квас очистит организм от всех шлаков

Свекольный квас очистит организм от всех шлаков

Здоровье
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Вчера, 17:07
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Как сообщает ИА"ТИРАС", свекольный квас – это целительный бальзам! Он чистит организм от шлаков. Почки освобождаются от камней, кишечник от гнилостных брожений, сосуды от закупорок, а печень от всего ненужного. И зачем покупать дорогие лекарства, если есть такой недорогой способ очищения организма?! 

Существует два основных способа приготовления свекольного кваса: бездрожжевой и дрожжевой.

Бездрожжевой способ, очевидно, является более древним, но вместе с тем и более долгим: квас будет готов через трое - пятеро суток. При дрожжевом способе квас будет готов через сутки - двое. Правда, такой квас больше все-таки годится как прохладительный напиток.

1 способ. Ингредиенты:
- 500 г свёклы
- 3 л воды
- 50 г ржаного хлеба
- 10 г дрожжей
- 100 г сахара

Сырую свёклу тщательно промыть, очистить, нарезать тонкими ломтиками и подсушить в духовке. Затем залить небольшим количеством горячей воды (чтобы вода только покрывала свёклу) и варить до готовности. Отвар слить, долить оставшуюся кипяченую воду (полученный отвар должен быть приятно тёплым), положить черный хлеб, сахар, дрожжи и оставить на 1-2 дня в теплом месте для брожения. Затем квас процедить и охладить.

Свёклу, оставшуюся от тушения, использовать для приготовления других блюд.

2 способ Ингредиенты:
- 1 свёкла (крупная)
- 2 л воды (кипячёной остуженной или очищенной)
- 4 столовые ложки сахара
- 1 хлеб ржаной (корочка чёрствая)

Очищенную свёклу мелко порубить или нарезать, поместить в стеклянную банку, залить кипячёной водой, добавить сахар и корочку ржаного хлеба. Банку закрыть марлей, и оставить для брожения на 3 дня. После этого квас процедить, разлить в бутылки, укупорить и охладить.

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