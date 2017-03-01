Сон на правом или левом боку, оказывает большое влияние на здоровье
Здоровье
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Вчера, 17:19
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Сон на правом боку, вероятнее всего, может отрицательно повлиять на вашу пищеварительную систему, в то время как, сон на левом боку, наоборот, способствует правильной работе пищеварительной системы.
ПРЕИМУЩЕСТВА СНА НА ЛЕВОМ БОКУ
Считается, что сон на левом боку может значительно улучшить состояние вашего здоровья, а так же как уже было упомянуто раньше в некоторых случаях, даже сохранить вам жизнь. В холистической медицине, считается, что в левой стороне сосредоточено большее количество лимфатических узлов. А это говорит о том, что во время сна на левой стороне у вашего организма будет больше времени для того чтобы фильтровать токсины, лимфы и отходы через грудной проток и лимфатические узлы.С другой стороны, если вы спите на правом боку, то работа вашей лимфатической системы замедляется. А лимфатическая система, которая не работает эффективно, делает невозможным фильтрацию токсинов и движение лимфатической жидкости по всему организму. Это в свою очередь увеличивает риск развития смертельных заболеваний из-за чрезмерного накопления токсинов в организме.
Когда вы начнёте спать на левом боку, вы почувствуете, что ваша пищеварительная система стала работать намного эффективнее.
КАК ПРИУЧИТЬ СЕБЯ СПАТЬ В ЭТОЙ ПОЗЕ?
Если вы обычно спите на спине, на животе или на правом боку, вы наверняка озадачите себя вопросом как же все-таки избавиться от этой привычки и привыкнуть спать на левом боку. Конечно же, для этого понадобится немного времени и усилий. Вот несколько советов:Постарайтесь засыпать на левом боку, при этом за спиной положите ещё одну подушку, её задача не дать вам ночью ворочаться.
Попробуйте лечь с другой стороны кровати. Так вам будет проще привыкнуть психологически.
Есть и другой способ: пусть с правой стороны кровати остаётся гореть приглушённый свет. Естественно вашему телу захочется отвернуться от света и таким образом вам будет проще привыкнуть ко сну на левом боку.
По возможности попробуйте приучить себя спать на левой стороне, и вы тут же почувствуете положительные изменения общего состояния вашего здоровья.
Спеши поделиться ценными советами с друзьями, не лишай их возможности узнать это!
13 Марта 2017 / Понедельник / 01 06
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