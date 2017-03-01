Сон на правом или левом боку, оказывает большое влияние на здоровье Здоровье // Вчера, 17:19 // 87

ПРЕИМУЩЕСТВА СНА НА ЛЕВОМ БОКУ

Считается, что сон на левом боку может значительно улучшить состояние вашего здоровья, а так же как уже было упомянуто раньше в некоторых случаях, даже сохранить вам жизнь. В холистической медицине, считается, что в левой стороне сосредоточено большее количество лимфатических узлов. А это говорит о том, что во время сна на левой стороне у вашего организма будет больше времени для того чтобы фильтровать токсины, лимфы и отходы через грудной проток и лимфатические узлы.

Существует несколько поз, которые мы принимаем во время сна – на спине, на животе, на левом боку или на правом боку. И все они без преувеличения влияют на ваше здоровье. Сон на спине может оказаться опасным, особенно это касается людей, которые страдают от апноэ во время сна или от астмы, так как эта поза может вызывать проблемы с дыханием.Сон на правом боку, вероятнее всего, может отрицательно повлиять на вашу пищеварительную систему, в то время как, сон на левом боку, наоборот, способствует правильной работе пищеварительной системы.С другой стороны, если вы спите на правом боку, то работа вашей лимфатической системы замедляется. А лимфатическая система, которая не работает эффективно, делает невозможным фильтрацию токсинов и движение лимфатической жидкости по всему организму. Это в свою очередь увеличивает риск развития смертельных заболеваний из-за чрезмерного накопления токсинов в организме.Когда вы начнёте спать на левом боку, вы почувствуете, что ваша пищеварительная система стала работать намного эффективнее.

КАК ПРИУЧИТЬ СЕБЯ СПАТЬ В ЭТОЙ ПОЗЕ?

Если вы обычно спите на спине, на животе или на правом боку, вы наверняка озадачите себя вопросом как же все-таки избавиться от этой привычки и привыкнуть спать на левом боку. Конечно же, для этого понадобится немного времени и усилий. Вот несколько советов:

Постарайтесь засыпать на левом боку, при этом за спиной положите ещё одну подушку, её задача не дать вам ночью ворочаться.Попробуйте лечь с другой стороны кровати. Так вам будет проще привыкнуть психологически.Есть и другой способ: пусть с правой стороны кровати остаётся гореть приглушённый свет. Естественно вашему телу захочется отвернуться от света и таким образом вам будет проще привыкнуть ко сну на левом боку.По возможности попробуйте приучить себя спать на левой стороне, и вы тут же почувствуете положительные изменения общего состояния вашего здоровья.Спеши поделиться ценными советами с друзьями, не лишай их возможности узнать это!