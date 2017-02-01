Астропрогноз на понедельник: откроется "Рог изобилия"
Здоровье
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Сегодня, 11:22
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Астропрогноз Ирины Глянько на понедельник внушает оптимизм: тем кто будет активен этот день гарантирует "рог изобилия" и новые достижения в материальной сфере. Публикуем точку зрения астролога:
Сегодня в ПОНЕДЕЛЬНИК 27.02 в 07:51 начался 2-й лунный день- день ПЕРВОГО ШАГА, когда уже можно начинать реализацию запланированного в 1-й лунный день. Принимайте сегодня все, что дает этот день. Все будет литься как из РОГА ИЗОБИЛИЯ- символа дня- и обязательно понадобится в ближайшем будущем. Очень благоприятно в этот день приступать к реализации больших программ, особенно в образовании; искать спонсоров; брать новых людей на работу и вступать в новую должность.
ЛУНА в РЫБАХ к тому же дает интуитивное постижение глубин, скрытых и тайных процессов, обостряется чувство ритма, и у нас появляется способность постигать тайный смысл вещей. С другой стороны, мы становимся довольно-таки сентиментальными и восприимчивыми к различного рода внушениям, особенно на остаточных энергиях Солнечного Затмения. Постарайтесь не уйти в сторону полного самопожертвования или в какой-то иллюзорный мир. Лучше послушать музыку или побывать на природе и дать отдохнуть своим глазам и легким.
27 Февраля 2017 / Понедельник / 13 57
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