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Дмитрий Соин: омолаживающий эффект льняного масла очевиден

Дмитрий Соин: омолаживающий эффект льняного масла очевиден

Здоровье
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Вчера, 20:52
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Регулярное применение льняного масла способствует омоложению организма, считает президент Центра "Новая Доктрина", основатель лаборатории активного долголетия "Амарант" Дмитрий Соин. "Это объясняется уникально высоким содержанием в его составе полиненасыщенной жирной кислоты Омега-3. Это растительный заменитель рыбьего жира, причем усваивающийся гораздо лучше. Омега 3 омолаживает организм на клеточном уровне, поддерживает сердечно-сосудистую систему и чистит печень. При регулярном употреблении льняного масла заметно улучшается качество кожи и волосы. Не будем забывать и про такие вещества, как Омега 6 и Омега 9 с их уникальными свойствами. Совокупное воздействие на организм полиненасыщенных кислот Омега 3, 6 и 9 существенно понижает содержание в крови вредных холестиринов, Сосуды молодеют, повышается их эластичность. Замечу, что льняное масло богато и витаминами: А, С, Е и группы В. Они повышают иммунитет и так же способствуют торможению возрастных процессов. В нашей лаборатории активного долголетия "Амарант", льняное масло входит в десятку наиболее эффективных средств предотвращающих старение и увядание человека", подчеркнул Дмитрий Соин. 

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