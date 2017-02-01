Диана Маковская: существует социальный запрос на молодость
Выглядеть моложе своих лет сегодня модно. Молодость стала символом успешного человека. Визиты в дорогие салоны и проведение омолаживающих процедур являются статусно значимыми шагами демонстративного потребления, о которых еще более сотни лет назад писал американский экономист и социолог Торстен Веблен. Причастность к практикам омоложения и выставление его результатов перед окружающими является способом визуализации высокой классовой принадлежности и хорошего материального положения. Что особенно интересно, еще недавно идеям активного противостояния старости были подвержены, в первую очередь, женщины. Но времена меняются и уже мужчины также проявляют заинтересованность в торможении возраста.
Мы проводим социологические исследования в этой сфере как Центр, консолидирующий информацию о современных способах омоложения без медицинского и, тем более, хирургического вмешательства. Это накопление информации дает результаты: нам уже удалось соединить в единую эффективную систему Тибетскую гимнастику, энергетические упражнения, детоксикацию и очищение организма Аюрведическими методами в единой программе. Первые результаты нас радуют и мы продолжаем движение вперед. Наши технологии направлены на естественный запуск процессов омоложения - без таблеток, химии и стволовых клеток. Сами по себе очищение и детоксикация запускают процессы восстановления человеческого тела, а специальные упражнения существенно усиливают этот эффект. К тому же разработанная нами антиоксидантная диета, в которую включены коллаген-образующие продукты, прямо влияет на молодость кожи.
Полагаю, что 21 век - будет эпохой преодоления старости. Проводимые нами социологические исследования подтверждают искреннюю заинтересованность в этом людей.
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