Диана Маковская: существует социальный запрос на молодость Здоровье // Сегодня, 00:39 // 0

По мнению эксперта в сфере управления возрастными процессами, врача и специалиста Центра активного долголетия "АМАРАНТ" Дианы Маковской, в обществе существует социальный запрос на молодость. По мнению специалиста:





Выглядеть моложе своих лет сегодня модно. Молодость стала символом успешного человека. Визиты в дорогие салоны и проведение омолаживающих процедур являются статусно значимыми шагами демонстративного потребления, о которых еще более сотни лет назад писал американский экономист и социолог Торстен Веблен. Причастность к практикам омоложения и выставление его результатов перед окружающими является способом визуализации высокой классовой принадлежности и хорошего материального положения. Что особенно интересно, еще недавно идеям активного противостояния старости были подвержены, в первую очередь, женщины. Но времена меняются и уже мужчины также проявляют заинтересованность в торможении возраста.