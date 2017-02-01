Приднестровцы переживают социальный стресс Здоровье // Сегодня, 00:21 // 0

По мнению ведущего регионального психолога, кандидата психологических наук Виктории Телешман-Кучерявенко, население Приднестровья испытывает серьезный социальный стресс. Это связано с распространением информации о группах юных самоубийц в социальных сетях. По этому поводу эксперт сделала следующий комментарий:

Позвольте обозначить несколько моментов в связи с ситуацией социального стресса, в которой оказалось население республики.

Первый момент связан с вопросом, который сейчас задают многие мои коллеги и не только они: была ли необходимость без предварительного тщательного анализа ситуации, с определением реальных рисков и последствий на основе консультаций с экспертным сообществом в составе психологов, социологов и др.... объявлять об этой проблеме резко и одномоментно, без предварительной подготовки населения и особенно подростков? Вероятно, такая необходимость была. Кому-то виднее……

Однако, признаюсь, меня поставил в тупик вопрос моего младшего сына (16 лет), который позавчера по возвращении домой с недоумением спросил: «А что такого происходит, одноклассники говорят о каких-то группах смерти, и все, кто о них не знал, сегодня зарегистрировались, сидят, читают…а что там?»

Вопрос «А что там?», прозвучавший из уст подростка, который ничего об этом не знает, – ключевой в данном аспекте…

Второй момент - о психологах и психологической помощи у нас в республике. Аууу, психологи…где Вы? Где вы, уважаемые коллеги, которых обвинили в случившемся и выставили непрофессионалами? Где вы, та немногочисленная группа, которая должна что-то объяснять теперь? Почему немногочисленная? Потому что их немного, и они не в силах решить сложнейшие проблемы современных реалий.

Потому что один психолог на школу и даже два ничего физически не смогут решить, должна быть полноценная психологическая служба. Ставка психолога часто в школе распределяется между другими работниками…или психологом может работать человек, не имеющий базового образования. Сейчас же каждый может назвать себя психологом! Тенденция настоящего времени! Обо всех этих проблемах я говорила неоднократно, Вадим Булатович тому подтверждение)) На одной из передач, в начале лета 2015 года в присутствии зам. министра образования мной была обозначена проблема неэффективного функционирования психологов школ по причине их немногочисленности и неразвитости системы школьных психологических служб. К сожалению, это показано не было…Никто этого не услышал.. Почему? Не знаю…наверное портила красивую картинку своим брюзжанием)).

Или, например, в 2016 году с апреля по ноябрь на нашем факультете шла речь о возможности открыть одну из научно-исследовательских лабораторий. Среди тем, которые были предложены министерству просвещения на рассмотрение в виде заказа была, в том числе, тема «Психологическая безопасность образовательной среды» с предложением в перспективе внедрения сопровождающей программы. Зам. министра того времени сказала, что это неактуально.

А тем временем, кафедра психологии ПГУ готовит психологов образования в достаточном количестве…с учетом рекомендаций УМО по психолого-педагогическому образованию России (МГППУ). Мы рады будем вести подготовку и по профилю «Психология», для этого у кафедры есть все необходимые ресурсы, в случае необходимости задействуем коллег из России. Но подготовка должна быть целевой, как заказ из Министерств и ведомств…и к нам ни разу никто не обратился с таким предложением: «Подготовьте нам психологов». А когда мы проявляем инициативу, с недоумением спрашивают: «Вы с ума сошли, людям есть нечего, а вы со своей психологией? Экономические вопросы важнее».

Я с ужасом всегда смотрю выпуски о катастрофах и сочувствую нашим коллегам психологам, работающим в кризисных ситуациях, …и с ужасом думаю: «А как будет у нас, если не дай Бог что-то случится? Кто будет работать с пострадавшими в ситуации острого стресса, острого горя, массового психоза?» Для этого нужна специальная подготовка, тут общие схемы психоконсультирования, психологического сопровождения не действуют…

Случилось. Системы психологического сопровождения кризисных ситуаций – нет. Это ключевое в данном аспекте.

Третий момент связан с надеждой на изменение ситуации и хорошим впечатлением от того, что как бы там ни было, у нас оперативно отреагировали и проблема решается на самом высоком уровне. Хотелось бы отметить большой плюс в карму министра внутренних дел Мовы Р.П., который не побоялся взять на себя ответственность за оперативное решение этой сложной комплексной проблемы, подошел неформально к ситуации, что говорит о высоком уровне профессионализма и человеческом отношении к ситуации. И это дает надежду на то, что система бездействия станет системой действия, и то, что долго не развивалось, наконец-то начнет расти и эффективно функционировать.

Через пару недель ажиотаж прекратится, родители начнут интересоваться тем, чем занимаются дети в интернете, появится еще один пунктик в родительском контроле, но проблема не уйдет. Ее предстоит решать комплексно, всем миром, потому что дело касается детей. Ведь именно они, в основном, придают смысл существованию взрослым и это вообще- КЛЮЧЕВОЕ!).