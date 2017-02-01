Ретроградное движение Юпитера требует внимания к здоровью
Здоровье
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Поэтому в этот период лучше не свершать больших дорогих покупок,не начинать какие то масштабные бизнесы. Стоит обратить внимание на отношения с детьми и супругами. Не ожидать слишком большой поддержки из вне в духовном росте,а искать ответы внутри себя,в вашей Душе!
Могут возникать желания к ненужным тратам-следите за этим! А так же за тем,чтоб не переусердствовать с едой и алкоголем! Печень может сильно страдать в это время! Стараться больше бывать на природе,проводить очистительные мероприятия организма(особо печени).
Света вам всем и добра!ОМ Намо Нараян!".
09 Февраля 2017 / Четверг / 14 06
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