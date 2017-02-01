Ретроградное движение Юпитера требует внимания к здоровью Здоровье // Сегодня, 01:10 // 0

По мнению Ведического астролога Альбины Дева Чандрупа, Юпитер вступил в новую фазу ретроградного движения, что требует от нас особого внимания к своим действиям и здоровью. В своем комментарии по этому поводу она отметила следующее: "

Дорогие! Обращаю ваше внимание на ретроградное(обратное) движение нашего прекрасного ГУРУ(Юпитера) с 6 февраля по 9 июня 2017 года! В нашей судьбе он отвечает з

а многие чудесные пункты, как то дети, супруги (для женщин),наши Учителя, духовное развитие, материальное обеспечение,являясь зоной расширения в них. Потому Юпитер является Великим Благом.Но в периоды ретроградности, надо понимать,что идет возврат в прошлое, к каким то кармическим особым ситуациям, и конечно тут уже никак не о расширениях вопросы, а к нам самим. Как мы поняли различные Уроки, связанные с вышеозначенными темами.

Поэтому в этот период лучше не свершать больших дорогих покупок,не начинать какие то масштабные бизнесы. Стоит обратить внимание на отношения с детьми и супругами. Не ожидать слишком большой поддержки из вне в духовном росте,а искать ответы внутри себя,в вашей Душе!

Могут возникать желания к ненужным тратам-следите за этим! А так же за тем,чтоб не переусердствовать с едой и алкоголем! Печень может сильно страдать в это время! Стараться больше бывать на природе,проводить очистительные мероприятия организма(особо печени).

Света вам всем и добра!ОМ Намо Нараян!".