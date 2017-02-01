Дмитрий Соин: мегаполисы - это ловушка Здоровье // Сегодня, 02:11 // 0

По мнению исследователя человеческих возможностей, президента Центра "Новая Доктрина" Дмитрия Соина: "Мегаполисы превратились в ловушки для миллионов людей. В условиях гипер-скученности горожане становятся чрезвычайно уязвимыми для любых гуманитарных, техногенных, климатических или экологических катастроф. В контексте современной войны крупные города - первая мишень для атак с воздуха и земли. При этом мегаполисы устроены таким образом, что любое потрясение ставит под угрозу безопасность или даже жизнь их обитателей. Просто представьте хотя бы на минуту, что произойдет если в многомиллионном, многоэтажном городе исчезнет свет, остановится метро, наземный транспорт, лифты, а в кранах не будет воды. Прекратят работать банки, магазины и хлебзаводы. Не будем уже говорить про перебои в поставках продовольствия и функционировании гипермаркетов. Это будет означать одно - возникнет паника и люди начнут массово гибнуть. Парадокс современного мира, в который входит и Россия заключается в том, что сельская местность пустеет и приходит в упадок, а вот в каменные мешки устремляется все больше людей, которые не понимают, чем это может для них закончиться. Сила той же России всегда заключалась в том, что основная часть ее населения проживала в деревнях. Это позволило нашему народу выживать в самых сложных условиях войн и революций. Теперь русская деревня почти прекратила существование. Жить там стало не престижно: работы нет, а зарплаты мизерные. Нет того, комфорта и развлечений , что в крупных городах. И как результат - корни народа оголены и могут погибнуть. Думаю анализ среднесрочных перспектив должен подвигнуть здоровые силы в правительстве и обществе начать полномасштабную перезагрузку ситуации. Понятно, что мегаполисы нужны России, но только при том, что будет сильной деревня, а само население окажется равномерно расселено по всей территории страны!".