/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Дмитрий Соин: мегаполисы - это ловушка

Дмитрий Соин: мегаполисы - это ловушка

Здоровье
//
Сегодня, 02:11
//
0
По мнению исследователя человеческих возможностей, президента Центра "Новая Доктрина" Дмитрия Соина: "Мегаполисы превратились в ловушки для миллионов людей. В условиях гипер-скученности горожане  становятся чрезвычайно уязвимыми для любых гуманитарных, техногенных, климатических или экологических катастроф. В контексте современной войны крупные города - первая мишень для атак с воздуха и земли. При этом мегаполисы устроены таким образом, что любое потрясение ставит под угрозу безопасность или даже жизнь их обитателей. Просто представьте хотя бы на минуту, что произойдет если в многомиллионном, многоэтажном городе исчезнет свет, остановится метро, наземный транспорт, лифты, а в кранах не будет воды. Прекратят работать банки, магазины и хлебзаводы. Не будем уже говорить про перебои в поставках продовольствия и функционировании гипермаркетов. Это будет означать одно - возникнет паника и люди начнут массово гибнуть. Парадокс современного мира, в который входит и Россия заключается в том, что сельская местность пустеет и приходит в упадок, а вот в каменные мешки устремляется все больше людей, которые не понимают, чем это может для них закончиться. Сила той же России всегда заключалась в том, что основная часть ее населения проживала в деревнях. Это позволило нашему народу выживать в самых сложных условиях войн и революций. Теперь русская деревня почти прекратила существование. Жить там стало не престижно: работы нет, а зарплаты мизерные. Нет того, комфорта и развлечений , что в крупных городах. И как результат - корни народа оголены и могут погибнуть. Думаю анализ среднесрочных перспектив должен подвигнуть здоровые силы в правительстве и обществе начать полномасштабную перезагрузку ситуации. Понятно, что мегаполисы нужны России, но только при том, что будет сильной деревня, а само население окажется  равномерно расселено по всей территории страны!".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Православное Рождество продемонстрировало единство россиян
Мегаполисы станут непригодными для жизни через 300 лет
Кризис возраста: между депрессией и прорывом
Кризис возраста: между депрессией и прорывом
comments powered by HyperComments
08 Февраля 2017 / Среда / 17 13
«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2014 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru