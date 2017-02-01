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Амарант работает с многодетными семьями Москвы

Амарант работает с многодетными семьями Москвы

Здоровье
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Вчера, 14:27
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Студия здоровья и активного долголетия "АМАРАНТ" системно работает с многодетными семьями Москвы. В частности совместно реализуются современные оздоровительные проекты. Многодетные мамы, а именно они составляют движущую силу организации, заинтересованы в сохранении здоровья, молодости и красоты. Поэтому главный продукт студии "Амарант", которая является структурным подразделением Центра всестороннего развития личности "Новая Доктрина" - программа по детоксикации, очищению и омоложению организма пользуется особым успехом у актива объединения. Как отметил автор проекта, ученый-социолог Дмитрий Соин: "Наше сотрудничество с Объединением многодетных семей Москвы стало возможным благодаря таким жизнеутверждающим, активным лидерам, как Мария Воловодова и Алена Нехлопочина. Совместно мы провели великолепный день открытых дверей. Презентовали все направления оздоровительных практик. Дали возможность познакомиться с программой по управлению возрастными процессами. Все завершилось дружеским чаепитием. Наш центр предоставил всем многодетным семьям возможность бесплатных консультаций и 50% скидку на все виды услуг. Мы идем вперед и лучшим свидетельством правильности выбранного пути является благодарность Объединения многодетных семей Москвы. Для меня, как многодетного отца - это важнее любого ордена".
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