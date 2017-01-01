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Жить без возраста - это возможно

Жить без возраста - это возможно

Здоровье
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Вчера, 09:46
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Программа "Жить без возраста", стартовала в созданной на основе Центра всестороннего развития личности "Новая Доктрина" студии здоровья и активного долголетия "АМАРАНТ". Ее участники погрузятся в уникальный "Тибетский комплекс" омолаживающих упражнений, откорректируют питание, распорядок дня, получат консультации психологов, диетологов и других специалистов в сфере оздоровления человека. Группа пройдет очищение и детоксикацию организма. Автор программы, ученый социолог и исследователь возможностей человека Дмитрий Соин уверен в том, что "Человек нуждается в новых горизонтах, в саморазвитии и преодолении существующего порядка вещей. Старение и разрушение организма - это противоестественный процесс. Кто с этим согласен или хочет убедиться - присоединяются к нашей программе "Жить без возраста". Наши первые результаты уже приятно удивляют ее участников". 

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