Гормоны счастья победят стресс
Здоровье
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Вчера, 12:54
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"Продолжая тему гормонов и способа их регуляции хочется отметить ее чрезвычайную актуальность. В предыдущей статье я частично затронула вопросы гормональной работы нашего организма и главным выводом стал тот факт, что нам необходимо научиться вырабатывать как можно больше гормонов счастья и минимизировать выработку гормонов стресса. В этом нам поможет ведение здорового образа жизни, а именно: движение, питание и детокс.
Сегодня хочу затронуть тему еды. Что необходимо ввести в свой рацион, чтобы повысить уровень дофамина, серотонина и прочее (см предыдущую статью). Для начала немного науки. Для выработки тех или иных гормонов организму необходим строительный материал, в данном случае-это аминокислоты. Так например в построение белка участвуют 20 аминокислот, для нас же интерес представляют несколько основных химических соединений: L-тирозин, фенилэтиламин, тианин, триптофан, которые и будут служить фундаментом для дальнейшей цепной реакции.
Итак, что нужно ввести в свой рацион, чтобы получать все необходимое?
1. Овсянка - может служить отличным завтраком, особенно если добавить туда немного фруктов, в частности бананов.
2. Зелень, особенно петрушка и сельдерей-источник серотонина. Заведите привычку несколько раз в неделю готовить себе зеленый смузи, это отличный способ всегда оставаться в тонусе и хорошем настроении.
3. Авокадо-богат триптофаном, незаменимая вещь в серотониновой подпитке.
4. Орехи (кедровые, грецкие, миндаль).
5. Горький темный шоколад.
6. Ламинарии - полезный продукт во всех отношениях. Не следует забывать, что мы с вами проживаем в йододефицитной зоне, поэтому это источник не только серотонина, но и йода.
7. Финики
8. Ну и для любителей остренького-горчица и перец чили!
В заключении, обратите внимание, что когда нам грустно, мы заедаем плохое настроение сладким. И не спроста. Быстрые углеводы (глюкоза) также являются источником того же серотонина. Но это быстрый и очень вредный путь. Поэтому минимизируйте сладости и придерживайтесь вышеизложенных рекомендаций!".
30 Января 2017 / Понедельник / 05 59
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