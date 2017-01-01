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Гормоны счастья победят стресс

Гормоны счастья победят стресс

Здоровье
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Вчера, 12:54
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Гормоны счастья могут быть наиболее эффективным средством нейтрализации стресса, считает специалист в сфере саморазвития человека, врач Диана Матковская. В своем комментарии по этому поводу она отметила:

"Продолжая тему гормонов и способа их регуляции хочется отметить ее чрезвычайную актуальность. В предыдущей статье я частично затронула вопросы гормональной работы нашего организма и главным выводом стал тот факт, что нам необходимо научиться вырабатывать как можно больше гормонов счастья и минимизировать выработку гормонов стресса. В этом нам поможет ведение здорового образа жизни, а именно: движение, питание и детокс. 
Сегодня хочу затронуть тему еды. Что необходимо ввести в свой рацион, чтобы повысить уровень дофамина, серотонина и прочее (см предыдущую статью).  Для начала немного науки. Для выработки тех или иных гормонов организму необходим строительный материал, в данном случае-это аминокислоты. Так например в построение белка участвуют 20 аминокислот, для нас же интерес представляют несколько основных химических соединений: L-тирозин, фенилэтиламин, тианин, триптофан, которые и будут служить фундаментом для дальнейшей цепной реакции. 
Итак, что нужно ввести в свой рацион, чтобы получать все необходимое? 
1. Овсянка - может служить отличным завтраком, особенно если добавить туда немного фруктов, в частности бананов. 
2. Зелень, особенно петрушка и сельдерей-источник серотонина. Заведите привычку несколько раз в неделю готовить себе зеленый смузи, это отличный способ всегда оставаться в тонусе и хорошем настроении. 
3. Авокадо-богат триптофаном, незаменимая вещь в серотониновой подпитке. 
4. Орехи (кедровые, грецкие, миндаль). 
5. Горький темный шоколад. 
6. Ламинарии - полезный продукт во всех отношениях. Не следует забывать, что мы с вами проживаем в йододефицитной зоне, поэтому это источник не только серотонина, но и йода. 
7. Финики 
8. Ну и для любителей остренького-горчица и перец чили! 
В заключении, обратите внимание, что когда нам грустно, мы заедаем плохое настроение сладким. И не спроста. Быстрые углеводы (глюкоза) также являются источником того же серотонина. Но это быстрый и очень вредный путь. Поэтому минимизируйте сладости и придерживайтесь вышеизложенных рекомендаций!".

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