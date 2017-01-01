Диана Маковская: детоксикация победит стресс Здоровье // Сегодня, 13:06 // 0

Детоксикация организма, здоровый образ жизни, распорядок дня и правильное питание помогут преодолеть стрессы и депрессию, считает врач и специалист в области саморазвития человека Диана Маковская: "

По последним данным около 70% Россиян находятся в состоянии хронического стресса, а треть всего населения-в состоянии сильного стресса.

Но что значит стресс для меня, как для врача? В первую очередь-это выброс в кровь таких гормонов, как адреналин, кортизол, АКТГ и многих других, так называемых, гормонов стресса. Находясь в условиях постоянного психологического гнета, наш организм подвергается серьезной гормональной атаке, что в обыденной жизни проявляется в виде упадка сил, агресии, раздражительности, уныния, эгоизма, чувства зависти и обиды. У всех проявления разные, но суть одна-чем больше человек подвергается стрессам и, как следствие, мощнейшей атаке соответствующими гормонами, тем он становится более уязвимым, чаще заболевает вирусными инфекциями, страдает ухудшением памяти и больше подвержен развитию сердечного приступа, раковых опухолей, нежели человек спокойный и уравновешенный.

С медицинской точки зрения, человек, который находится в состоянии гармонии и равновесия, вырабатывает большое количество так называемых гормонов счастья и любви, а именно: дофамин, эндорфины, серотонин, окситоцин, эстрогены и многие другие. Таким людям присуще самостоятельность, целеустремленность, мудрость, милосердие, порядочность, творение и единение с собой и внешним миром.

Если вы хотите поменять свою жизнь к лучшему и начать работать над собой, в первую очередь научитесь контролировать свои внутренние процессы, другими словами, старайтесь вырабатывать больше гормонов счастья и меньше-гормонов стресса и агресии. Мой практический совет, как врача, ведите здоровый образ жизни, а именно больше двигайтесь, правильно питайтесь и регулярно занимайтесь очищением и детоксикацией организма.

Эти три составляющие непременно перестроят ваш организм на новый лад и преобразят вас и мир вокруг вас!

Будьте здоровы!