Дмитрий Соин: работа с дыханием продлевает жизнь
Здоровье
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Сегодня, 14:53
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Работа с дыханием может служить основой для омоложения и активного долголетия, считает президент Центра "Новая Доктрина", основатель студии здоровья "АМАРАНТ" Дмитрий Соин. "Мы изучили древние системы управления психическими и возрастными процессами. Это позволило сделать вывод о том, что практически во всех случаях мы сталкиваемся с работой на уровне дыхания. В йоге это называется праноямой. То есть дыханием в определенном психологическом состоянии и с некоторыми специфическими аспектами вдоха и выдоха. Плюс в этом присутствуют задержки дыхания на вдохе и выдохе. В совокупности это позволяет стабилизировать нервное возбуждение, преодолеть психологические проблемы и что самое важное - влиять на возрастные процессы. То есть правильное дыхание или выражаясь ведическим языком пранояма - реально омолаживает организм. Естественно, что такие занятия должны проходить только с опытным мастером. Иначе можно и навредить организму. Я лично знаю людей, которые практикуют правильное дыхание и по своему физическому состоянию и внешнему виду выглядят на 12-17 лет моложе астрономического возраста. Поэтому на основе студии йоги и активного долголетия "Амарант", мы самым активным образом исследуем все целительные возможности дыхания. Я уверен, что это поможет нам сделать существенные шаги в расширении спектра омолаживающих методов", подчеркнул в своем комментарии Дмитрий Соин.
26 Января 2017 / Четверг / 23 06
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