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Марк Бартон: пение омолаживает и продлевает жизнь

Марк Бартон: пение омолаживает и продлевает жизнь

Здоровье
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Вчера, 19:03
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Известный исполнитель шансона и популярных отечественных шлягеров Марк Бартон считает, что пение обладает омолаживающим эффектом и серьезно продлевает жизнь. Это заявление он сделал на заседании экспертного совета Центра "Новая Доктрина", которое было посвящено развитию студии омоложения и активного долголетия "АМАРАНТ". Отвечая на вопрос автора проекта, ученого социолога Дмитрия Соина о фактах подтверждающих целительный эффект звуковых вибраций, Марк Бартон отметил, что: "Я сам исцелился благодаря пению от многих соматических и психологических проблем. Стал моложе, активнее и энергичнее. Когда мы замерили скорость старения моего организма, то удалось выяснить, что если ее до пения считать за 100%, то после пения произошло сокращения процессов саморазрушения организма на 35-40%. Это очень хороший результат, который вселяет оптимизм", подчеркнул исполнитель шансона. Сам Дмитрий Соин сравнил "пение с исцеляющей дыхательной гимнастикой, которая реально тормозит процессы старения. Не зря наши предки постоянно пели и были долгожителями".

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