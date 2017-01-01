Марк Бартон: пение омолаживает и продлевает жизнь Здоровье // Вчера, 19:03 // 61

Известный исполнитель шансона и популярных отечественных шлягеров Марк Бартон считает, что пение обладает омолаживающим эффектом и серьезно продлевает жизнь. Это заявление он сделал на заседании экспертного совета Центра "Новая Доктрина", которое было посвящено развитию студии омоложения и активного долголетия "АМАРАНТ". Отвечая на вопрос автора проекта, ученого социолога Дмитрия Соина о фактах подтверждающих целительный эффект звуковых вибраций, Марк Бартон отметил, что: "Я сам исцелился благодаря пению от многих соматических и психологических проблем. Стал моложе, активнее и энергичнее. Когда мы замерили скорость старения моего организма, то удалось выяснить, что если ее до пения считать за 100%, то после пения произошло сокращения процессов саморазрушения организма на 35-40%. Это очень хороший результат, который вселяет оптимизм", подчеркнул исполнитель шансона. Сам Дмитрий Соин сравнил "пение с исцеляющей дыхательной гимнастикой, которая реально тормозит процессы старения. Не зря наши предки постоянно пели и были долгожителями".