Обжорство имеет психологические корни Здоровье // Сегодня, 11:17 // 5

Обжорство имеет психологические корни, хотя выглядит, как физиологическая потребность в насыщении организма калориями. Такую точку зрения высказал исследователь возможностей человека, президент Центра всестороннего развития личности "Новая Доктрина" Дмитрий Соин: "Ошибочно мы считаем, что чрезмерный рацион питания связан с нашими физиологическими потребностями, но это не так. По своей природе человек не должен много есть. Лишняя пища перегружает желудочно-кишечный тракт, печень, поджелудочную железу, почки и даже сердечно-сосудистую систему. Поэтому частое и обильное питание не естественное состояние для людей. Оно давит на органы, ускоряет процессы старения и разрушения организма. Не зря великий русский полководец, граф Александр Суворов говорил "ножом и вилкой мы роем себе могилу". Но при этом обжорство становится массовым и повседневным явлением. Зачастую человек находится в двух состояниях: либо плотной еды либо перекуса. Изучение истоков обжорства показало, что миллионы людей едой фактически "заедают" свое стрессовое психологическое состояние. Именно стресс заставляет нас постоянно жевать и перекусывать, что отвлекает от "дурных мыслей", но не спасает положения. Просто смакование пищи на некоторое время может повысить настроение, а переваривание подавить нервную активность, так как оно забирает много энергии. Однако потом все вернется на свои круги - ведь проблемы так и остаются нерешенными. На площадке студии йоги и активного долголетия "Амарант" нам удалось найти альтернативу перееданию. Существует целый ряд практик позволяющих повышать настроение и тонус при этом отвлекая от мыслей о еде. Это в первую очередь тибетская гимнастика и релакс-терапия. Так же мы выявили продукты способные быстро утолить голод при низком содержании в них калорий, вредных жиров и сахаров. В первую очередь это льняные, тыквенные и некоторые другие каши, а так же овощные салаты. Каждый раз когда возникает желание зайти в фаст-фуд или перекусить на ходу, я рекомендую вспоминать о том, что главное богатство человека - это его здоровье. Именно оно дает настроение и перспективы. Разменивать его на суррогатную пищу я просто не рекомендую. Будьте здоровы!".