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Онанизм уничтожает мужскую потенцию

Онанизм уничтожает мужскую потенцию

Здоровье
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Вчера, 22:12
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Онанизм уничтожает мужскую потенцию, такую точку зрения высказал известный психолог и специалист в области сексологии Марк Бартон. Свою позицию он обосновывает следующим образом: "Онанизм - энергетически обесточивает и обнуляет мужчину. Еще древние мудрецы и лекари считали его  крайне вредным. Не зря в большинстве религиозных книг он осуждается, как грех. Даосы вообще исходят из того, что искусственная сексуальная стимуляция существенно сокращает продолжительность жизни. В йоге пустая трата сексуальной энергии сопоставляется с деградацией и потерей жизненной силы. В христианстве онанизм - страшный грех. А современная сексология исходит из того, что самоудовлетворение разрушает психику мужчины и понижает его сексуальную самооценку. Поэтому я настоятельно рекомендую отвергнуть эту вредоносную практику и направить мужскую энергию на крепкие, основанные на любви и гармоничном сексе отношения с женщиной".

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