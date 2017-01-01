Онанизм уничтожает мужскую потенцию Здоровье // Вчера, 22:12 // 74

Онанизм уничтожает мужскую потенцию, такую точку зрения высказал известный психолог и специалист в области сексологии Марк Бартон. Свою позицию он обосновывает следующим образом: "Онанизм - энергетически обесточивает и обнуляет мужчину. Еще древние мудрецы и лекари считали его крайне вредным. Не зря в большинстве религиозных книг он осуждается, как грех. Даосы вообще исходят из того, что искусственная сексуальная стимуляция существенно сокращает продолжительность жизни. В йоге пустая трата сексуальной энергии сопоставляется с деградацией и потерей жизненной силы. В христианстве онанизм - страшный грех. А современная сексология исходит из того, что самоудовлетворение разрушает психику мужчины и понижает его сексуальную самооценку. Поэтому я настоятельно рекомендую отвергнуть эту вредоносную практику и направить мужскую энергию на крепкие, основанные на любви и гармоничном сексе отношения с женщиной".