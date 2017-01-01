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Капуста - лучший чистильщик организма

Капуста - лучший чистильщик организма

Здоровье
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Вчера, 20:18
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По мнению известного женского сексолога Марка Бартона: "Капуста является лучшим чистильщиком организма". К такому выводу он пришел во время процедуры детоксикации организма в студии йоги и активного долголетия "Амарант". "И действительно, когда я по совету диетологов студии включил в рацион своего питания свежую и тушеную капусту у меня значительно улучшилось пищеварение, повысился тонус и существенно укрепился иммунитет. Мы постоянно гонимся за заморскими овощами и фруктами, но у нас в стране произрастают уникальные продукты, которые гарантируют здоровье, молодость и красоту. К тому же капуста естественный чистильщик организма. Она абсорбирует в кишечнике токсины и очищает его стенки. Я уже молчу про повышение потенции, которое отмечается даже у мужчин старше 60 лет", подчеркнул Марк Бартон. С ним согласна известная йога-дива Катерина Кладова. Она утверждает, что свой идеальный вес и четкие контуры фигуры она поддерживает за счет "капустно-кефирной диеты", которую получила от адептов Аюрведы в Индии. "После того как сам качан идет в салаты или гарниры, крупные листы можно использовать для компрессов и косметологических масок. Это действительно универсальное средство для молодости и красоты!", особо отметила Катерина Кладова. 

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