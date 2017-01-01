Йога повышает сексуальную чувствительность женщин Здоровье // Вчера, 19:45 // 67

По мнению мастера хатха йоги, профессионального психолога Катерины Кладовой йога существенно повышает сексуальную чувствительность женщин. Этот вывод ею сделан в ходе практик, которые она лично прошла в Индии, Мексике и на Филиппинах. В своем комментарии по этому поводу Катерина Кладова отметила следующее: "Упражнения, которые составляют основу йоги позитивно воздействуют на эластичность мышц, подвижность суставов, усиливают кровообращение и восстанавливают функционал внутренних органов человека. Особенно они эффективны для зоны малого таза и матки. В итоге это повышает сексуальную чувствительность женщин на физиологическом уровне. Но и это не все. Многие женщины не получают сексуального удовлетворения из-за психологических проблем, стрессов и эмоционального напряжения. Йога снимает эти вопросы и позволяет расслабиться. Таким образом, и на психологическом уровне существенно повышается сексуальная восприимчивость. В моих группах, которые я веду в студии йоги и активного долголетия "Амарант" в основном занимаются женщины. Уже через две-три недели они отмечают, что меняется их тонус, подвижность и сексуальность в сторону значительного повышения. Я предлагаю девушкам уделять этому внимание, ведь в итоге от этого зависит успешность их личной жизни".