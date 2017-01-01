Диабет: отбросить страх и победить! Здоровье // Вчера, 16:47 // 65

Проблема диабета считается одной из самых острых в современном обществе. Эту болезнь считают неизлечимой вынуждая миллионы людей жить в режиме жесткого распорядка, диеты и приема медикаментов. Есть ли выход из ситуации? Об этом в студии программы "Без Цензуры" рассуждают эксперты: женский коуч Оксана Калинкова и лидер организации Школа взаимопомощи диабета Елена Рисберг. Ведущий в студии, президент Центра всестороннего развития личности "Новая Доктрина", исследователь возможностей человека Дмитрий Соин помогает раскрыть все варианты преодоления