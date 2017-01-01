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Астрологи предупреждают: Сатурн вошел в опасную фазу

Астрологи предупреждают: Сатурн вошел в опасную фазу

Здоровье
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Сегодня, 18:02
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По мнению известного Ведического астролога Альбины Дэви Чандрупа,  Сатурн вошел в новую, полную неожиданностей фазу. В своем комментарии по этому поводу мастер отмечает:
"Дорогие! Сейчас такой Особый момент,когда все должны быть очень внимательны ко всем ситуациям вокруг ,да и внутри. Сатурн ,Великий Властелин Кармы , перемещается в Стрельца(сидерический Зодиак) ,что конечно побудит многих более дисциплинированно взяться за учебу, подтянуть какие то свои Знания,больше захочется духовных процессов..Но я сейчас о другом важном моменте! Сатурн сейчас войдет на пару месяцев в такую точку,когда поднимется мощная волна старой Кармы! Многие старые моменты ,как и хорошие, так и плохие ,в вашей жизни, особенно связанные с Отцом, Мужем, Детьми, Учителем, могут подняться! Переход из Скорпиона, в котором варится вся каша из Кармы (вернее из всех ее видов ) и где она более всего остра,как из ВОДЫ переходит в ОГОНЬ! Все старое ,отжившее себя, как то обиды, разочарования, недопонимания должны себя изжить! Потому как летом, Сатурн сделает ретроградный шаг и проверки будут ОСОБЫЕ! Наблюдайте за собой! Старайтесь увидеть всю глубину происходящего ! Это очень важно сейчас!! Управитель Стрельца, Юпитер(великий Гуру) находится сейчас в Деве ,что спровоцирует массу всевозможной критики от тех личностей, которые я обозначила выше или же от вас к ним, а так же от недоброжелателей, возможны резкие перемены в работе ,здоровье и тп.Но все, что происходит сейчас, повторюсь -очень важно и Очищающе! Будьте бдительны! В принятии! В Благодарности! ОМ НАМО НАРАЯН!".

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