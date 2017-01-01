Чага как средство от онкологии Здоровье // Сегодня, 01:03 // 0

По мнению экспертов Центра всестороннего развития личности "Новая Доктрина", гриб Чага является эффективным средством профилактики и комплексного лечения онкологических заболеваний. Это признается, как народной, так и официальной медициной. Уникальность Чаги в том, что она подавляет деление раковых клеток, тормозит их активность, что в итоге приводит либо к исцелению, либо блокированию заболевания. Как отметил в своем комментарии президент Центра, создатель лаборатории омоложения и активного долголетия "Амарант" Дмитрий Соин: "Чага - это уникальный природный гриб паразит, который произрастает на стволах различных деревьев. Но именно на березе он обладает целебными качествами. Наши предки прекрасно знали о его способности бороться с опухолями и активно применяли гриб, как средство лечения. Затем возможности Чаги были подтверждены и официальной медициной. Самый эффективный способ применение гриба - это заваривание его гранул или шрота в качестве чая и употребление до или после еды. Чагу можно использовать не только для лечения , но и для профилактики онкозаболеваний. Я рекомендую пропивать ее хотя бы раз в квартал. За грибом не обязательно ходить в березовую рощу. Его уже готовый к употреблению продают в аптеках и эко-магазинах. В рамках нашего проекта ""АМАРАНТ" мы собрали десятки природных источников здоровья и Чага занимает в этом ряду весомые позиции".